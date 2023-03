Hospice Vredeborgh in Leek ontvangt grote donatie en wil uitbreiden

‘We willen een vierde kamer realiseren’

LEEK- Donderdag 9 maart ontving het hospice aan de Vredewoldplantsoen 7 een donatie van 5000 euro, mogelijk gemaakt door NH1816 Verzekeringen. Deze bijdrage maakt het mogelijk meubilair na 6 jaar te vervangen, waar nodig. De sfeergroep, aldus vrijwilliger Mireille Oudman, zoekt met haar collega-vrijwilliger naar warme en praktische mogelijkheden om het huis ook echt een “thuis” te kunnen laten zijn voor de gasten. Er is geïnvesteerd in onder andere kledingkasten en een bankstel om de gasten meer comfort te kunnen bieden. Voorzitter Jan Schipper is enorm blij met deze donatie, een warm gebaar naar het hospice.

‘We zijn een kleinschalige woonvoorziening en met ruim 60 vrijwilligers willen wij terminale gasten een zo fijn en comfortabel mogelijk verblijf gunnen. We staan dag en nacht klaar met persoonlijke begeleidende en ondersteunende zorg. De thuiszorg aan de gasten wordt in de ochtend, avond en nacht geleverd door de NNCZ. De voormalige pastorie werd in 2016 aangepast tot een hospice met 3 kamers, die uitzicht hebben op de tuin. De vrijwilligers bieden de gasten het ‘bijna-thuis-huis’ concept. Marian de Vroomen is coördinator binnen het hospice en wil de gasten zo goed mogelijk bedienen. ‘Wij staan klaar voor onze gasten. De gasten bepalen wat ze willen eten en welke persoonlijke spullen ze mee naar hun kamer willen verhuizen.’ De wensen van de gasten, hun leefritme, staan in het hospice centraal. Familieleden en andere dierbaren mogen vrijblijvend gebruik maken van de faciliteiten en overnachten. Een belangrijk aspect vindt Schipper; ‘In de thuissituatie bij een terminale patiënt wordt de verpleegzorg verricht door een thuiszorginstelling zoals die ook in het hospice wordt verricht. Echter naast deze zorg wordt er veel gevraagd van de mantelzorg. Dit is meestal een familielid. Deze raakt veelal thuis overbelast en het hospice biedt dan de oplossing. De vrijwilligers nemen deze zorg deels over in samenspraak met de gast en zijn/haar dierbaren. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het hospice. In 2022 zijn 41 gasten verzorgd. Het bestuur overweegt een vierde kamer om de zorg uit te kunnen breiden maar helaas ontbreekt het ons aan financiële middelen. ‘We moeten nu te vaak nee verkopen en dat voelt niet fijn. We willen de mensen zo goed en prettig mogelijk begeleiden in hun laatste levensfase.’ Een steentje bijdragen is nodig en donateurs zijn dan ook hartelijk uitgenodigd hier gehoor aan te geven. Belangstellenden kunnen via www.hospicevredeborgh.nl contact zoeken of mailen naar info@hospicevredeborgh.nl.