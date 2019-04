Houtsnippers van Paasvuur Midwolde

MIDWOLDE – verbod om het paasvuur te ontsteken heeft het Vuurbestuur in Midwolde een alternatief bedacht om nog enigszins uit de reeds gemaakte kosten te komen.Op zaterdag 20 april vanaf 09.00 uur kan men houtsnippers halen op de locatie van het paasvuur (Traansterweg, noordzijde A7, Noorderweg linksaf richting Boerakker)

Men heeft een houtsnipperaar geregeld om de reeds gebrachte takken te laten veranderen in houtsnippers. Men kan hier zelf met auto en aanhanger of trekker met kipper komen om de snippers op te halen. Houtsnippers zijn natuurlijk ideaal voor de tuin voor de paadjes, stevige ondergrond, bodemverbeterend, gronddecoratie, slakwerend en onkruidverstikkend.

De prijs hiervoor is € 10,00 per kar en € 15,00 per kipper. Het geld wordt gebruikt om de reeds gemaakte kosten deels te dekken.