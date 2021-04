Huisarts Berber Pieksma fileert het coronabeleid

‘Het beleid is er niet op gericht om mensen beter te maken, maar om het Midden- en Kleinbedrijf kapot te maken’

STEENBERGEN – Al meer dan een jaar houdt de coronapandemie de gemoederen bezig. De maatregelen zijn bekend: meerdere lockdowns, afstand houden, mondkapjesplicht, sluiting van de horeca, winkels die alleen op afspraak open mogen, verschillende vaccins die voorlopig niet meer gebruikt mogen worden. Het leidt bij veel mensen tot onbegrip, zo ook bij de in Steenbergen woonachtige Berber Pieksma.

Pieksma is huisarts in Haulerwijk en is het niet eens met het coronabeleid. Daarom gaat zij regelmatig naar het Amsterdamse Museumplein om te demonstreren tegen het beleid en geeft zij onder de naam ‘Mrs. Covid’ uitleg over het coronavirus op YouTube. Ook loopt zij iedere dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur met gelijkgestemden door Roden om op te komen voor vrijheid: ‘Dat doen we nu zo’n zes weken. We begonnen met twaalf en binnen no time waren we met 100. Mensen vinden het prachtig, ze zwaaien naar ons.’

Op het moment van het interview is Pieksma net bezig om aangifte te doen tegen Mark Rutte en Hugo de Jonge. ‘Het beleid is er niet op gericht om mensen beter te maken, maar om het Midden- en Kleinbedrijf kapot te maken’ zegt Pieksma. ‘Alles wat zelfstandig en onafhankelijk is moet afhankelijk worden gemaakt. Onze grondrechten zijn ons afgenomen. Ik heb het geluk dat ik het begrijp vanuit mijn professie. Medisch gezien deugt het niet. Neem nu de lockdown. Daardoor worden we gedwongen om binnen te blijven, terwijl we juist naar buiten moeten. We hebben frisse lucht nodig.’ In haar praktijk ziet Pieksma veel mensen, met name jongeren, die neerslachtig of zelfs suïcidaal worden van de coronamaatregelen. ‘De lockdown levert eenzaamheid op,’ zegt zij. ‘Mensen zijn gezelschapsdieren, die moeten plezier hebben. Sommige mensen hebben maanden hun kinderen niet gezien en hopen dat de ellende voorbij is na de vaccinaties, maar ik vrees dat zij bedrogen uitkomen.’ Ook komt Pieksma veel mensen tegen die financiële problemen hebben: ‘De lockdown jaagt mensen in de schulden.’

De kritiek van Pieksma ontstond al vroeg tijdens de pandemie. ‘Voor de eerste lockdown was al bekend dat het percentage van zieken dat overlijdt aan corona veel lager is dan aanvankelijk werd gezegd.’ Ook worden volgens Pieksma appels met peren vergeleken in de statistieken die in de media verschijnen: ‘In maart vorig jaar werd gekeken naar de overleden patiënten. Een maand later ging het om opgenomen patiënten en nu kijken we alleen nog maar naar positieve testen.’ Dat is onzin volgens Pieksma, omdat de PCR-test volgens haar niet deugt. ‘Die mag alleen worden gebruikt bij mensen met klachten, maar wordt nu voor iedereen ingezet. Dat slaat nergens op! Daardoor krijg je veel positieve testen, omdat iedereen virusdeeltjes bij zich kan dragen. Het kan zijn dat je slechts een klein deeltje in je neus hebt, waar je helemaal niet ziek van wordt, maar waardoor je wel positief wordt getest op corona.’ Pieksma vermoedt dat er financiële redenen zijn om de PCR-test te gebruiken: ‘Die test is ontwikkeld door OMT-lid Marion Koopmans. Je kunt mij niet vertellen dat zij er niets aan verdient wanneer de PCR-test wordt gebruikt. Hier is sprake van belangenverstrengeling.’

Hoe valt deze kritische houding te rijmen met Pieksmas werk als huisarts, waarbij zij geacht wordt de coronamaatregelen na te leven? ‘Huisartsen zijn in principe nette mensen die binnen de lijntjes blijven,’ zegt Pieksma. ‘Dat ben ik niet. Ik laat mijn mening horen, dat weten mijn collega’s ook van mij.’ Omdat zij nog maar 16 uur per week werkt, heeft Pieksma naar eigen zeggen tijd over voor verdieping, terwijl haar collega’s na een dag werken moe op de bank ploffen. Zij zegt dat haar opvattingen niet in strijd zijn met haar werk, vanwege de Eed van Hippocrates die alle artsen moeten afleggen. ‘Die schrijft voor dat je iets bij twijfel niet moet doen en het beste voor de patiënt moet nastreven. Dat betekent dat ik mij niet kan voegen naar het beleid, omdat dit niet het beste is voor mijn patiënten,’ aldus Pieksma. De huisarts houdt zakelijk en privé gescheiden en leeft binnen de praktijk waar zij werkt de coronaregels na. ‘Ik zuiver 20 keer per uur de lucht in mijn werkruimte en op de gang draag ik een sjaal voor mijn neus en mond.’ Aan mondkapjes doet zij niet, omdat die volgens haar kankerverwekkende stoffen bevatten.

Ook vaccineert Pieksma geen patiënten. Volgens haar kan de overheid al het menselijk gedrag in de toekomst controleren door vaccinaties en 5G. Daarnaast verlagen de vaccins de weerstand tegen auto-immuunziektes en kanker, doordat zij het ontstekingsproces versterken. ‘Mensen met epilepsie, ernstige allergieën en zwangerschap mogen al helemaal niet gevaccineerd worden,’ aldus Pieksma. ‘Dat is levensgevaarlijk. Het is één groot experiment. We zitten nu in fase 3 van de vaccins, terwijl in fase 2 talloze proefdieren zijn gestorven.’ Als huisarts is Pieksma niet verplicht om haar patiënten te vaccineren: ‘Dat mag je weigeren. Dit vaccin druist in tegen mijn eed. Het is één groot experiment waarvan we de uitkomst niet goed weten.’ Deze weigering brengt Pieksma niet in de problemen op haar werk, zegt zij: ‘Bij ons worden de patiënten ’s middags gevaccineerd. Ik werk alleen ’s ochtends. Zo komen we niet in de knel.’ Pieksma verwijt haar collegae dat zij hun gezonde verstand niet gebruiken. ‘Als zij dat wel doen, dan hoop ik dat zij de moed hebben om hun mening te laten horen.’

Het liefste zou Pieksma zien dat Rutte en zijn kompanen helemaal van het politieke toneel verdwijnen. ‘Alleen mensen als Omtzigt, Van Haga en Leijten mogen blijven,’ aldus Pieksma. ‘Het gaat mij erom dat mijn kinderen en kleinkinderen een toekomst hebben. Zij moeten plezier hebben en niet denken dat zij opa of oma dood maken.’

Diverse huisartsen in Noordenveld is om een reactie gevraagd, maar geen van hen wilde hierop ingaan.