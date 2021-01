Huisartsen krijgen in januari coronaprik

REGIO – Deze en volgende week zullen de huisartsen worden gevaccineerd. Het betreft een nadere invulling van de eerder gemaakte afspraak dat huisartsen zouden worden gevaccineerd op het moment dat zij zelf starten met vaccineren. Dit was voorzien op 25 januari bij een deel van de huisartsen, die zouden starten met de kleinschalige woonvormen voor ouderen en voor mensen met een beperking. Omwille van de snelle opkomst van de Britse variant van het coronavirus is in overleg gekozen om alle huisartsen in de komende twee weken te vaccineren met het Moderna-vaccin. Overige zorgverlenende medewerkers in de huisartsenzorg zullen zoals afgesproken worden gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin, naar verwachting in de tweede week van februari. (Bron: Landelijk Huisartsen Vereniging)