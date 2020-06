Puur natuur

Komt er weer een ‘tamme wolf’ in ons huis? Onze Stabij is alweer twee jaar dood. Het was een lieverd en volgde altijd trouw onze huisroedel. Nou ja, altijd… als hij wild in z’n neus kreeg vloog hij er als een speer vandoor. Ondanks onze terugroepacties en fluitconcerten. Meestal duurde het niet lang en kwam hij kwispelend terug en ging vervolgens aan de lijn. Want als je niet luistert ga je aan de lijn.

‘Wil je iets over de wolf schrijven?’ vroeg een lezeres. Aanleiding waren geruchten over een wolf in de kop van Drenthe. Er waren dode schapen en reeën gevonden en nu loopt er een DNA onderzoek. Naar aanleiding van die lezersvraag liet ik regelmatig in gesprekken het woord wolf vallen. Wat bleek? Er zijn twee kampen: voor of tegen, er zit weinig tussenin.

Wat maakt eigenlijk het verschil tussen een hond en zijn voorouder de wolf? Het gebit en darmstelsel zijn hetzelfde. Beide zijn vleeseters met scheurkiezen, beide roofdieren. Zowel de wolf als hond hebben een goed gehoor en ogen die beter zien in het donker dan wij mensen. Verschil? Een hond luistert (soms) naar zijn mensenbaasje en eet uit een voerbakje. Dát doet de wolf niet.

Op veel (boeren)erven lopen honden en staan bordjes ‘pas op voor de hond’, vaak mét een tekening van een stoere hondenkop. Honden zijn populair. Rondvraag leerde mij dat vooral mannen een grote, stoere (image) hond willen. Geen kleine ‘je-weet-wel’ keffer. Een Duitse Herder, Wolfs- of berghond, minimaal vanaf kniehoogte. Die hebben namelijk nog iets wolfachtigs en stralen stoerheid uit. Maar wel een onderdanige, die uit je hand eet en luistert.

En dan duikt er ineens een verre neef op. Eind 19e eeuw door de mens in Nederland uitgeroeid. Hij waagt zich terug in het hol van de Nederlandse leeuw. Ik heb daar een groot ontzag voor. Een échte wilde wolf. Een die níet luistert en niet uit je hand eet. Op zoek naar leefgebied met prooidieren zoals reeën, konijnen, ratten en andere knaagdieren. Volgens meerdere onderzoeken leveren of herstellen grote roofdieren, zoals de wolf, een positieve bijdrage aan het natuurlijk evenwicht in een gebied.

Een wolf werkt instinctief en effectief. Hij gaat altijd voor maximale buit tegen minimaal risico en minimale inspanning. Daarom vangt hij meestal de oude, jonge, zieke en zwakke dieren. Maar hij lust ook best een schaap of ander tam dier als deze worden aangeboden. Daarmee roept hij diepe angsten (Roodkapje syndroom) en ook woede op. Voorheen was de vos het ‘haasje’ en nu is de wolf ‘de (zonde)bok’. Natuurlijk begrijp ik de eigenaar die ’s morgens enkele, met zorg gefokte, dieren dood in zijn weide vindt. Maar wat bleek uit onderzoeken? Jaarlijks worden duizenden schapen en reeën gedood door honden en niet door wolven. De wolf haalt daarmee wel de krant en honden vrijwel niet.

Voor- en tegenstanders blijven op internet gruwelijke foto’s posten met een hoop ongenuanceerde opmerkingen. Vaak gebaseerd op emotie en zonder enige feitelijke achtergrondkennis. Tja, boeiende discussies en daar zijn we (voorlopig) niet uit. Zeker is wel, dat de kans dat je door een hond wordt gebeten vele malen groter is dan dat je ooit een wolf ziet. Vooralsnog is de wolf een Europees beschermde diersoort waarop niet mag worden gejaagd.

Of er een nieuwe ‘tamme wolf’ in ons huis komt? We zijn er nog niet uit.