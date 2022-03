Huize te Lieveren stelt voorhuis open voor vluchtelingen

‘We kunnen de mensen een basis bieden, een plek om tot rust te komen’

LIEVEREN – In Lieveren stelt Gerard Blok zijn Bed en Breakfast Huize te Lieveren open voor vluchtelingen. De situatie daar raakt hem diep. In het voorhuis van de B&B wil Blok Oekraïners opvangen. Dat ziet hij niet als iets nobels, maar als iets vanzelfsprekends. Ook groepsaccommodatie de Hullen in Roden vangt vluchtelingen op. Zaterdag zijn 14 Oekraïners aangekomen in Roden.

Al ruim twintig jaar runt Gerard Blok samen met zijn vrouw een Bed en Breakfast in hartje Lieveren. Mensen ontvangen is voor het echtpaar de normaalste zaak van de wereld. Toen Blok de televisiebeelden van vluchtende gezinnen zag, was hij vastbesloten. Via Airbnb meldde het echtpaar de B&B in Lieveren aan als opvanglocatie. ‘We hebben drie appartementen beschikbaar waar ruimte is voor zes mensen. We kunnen de mensen een basis bieden, een plek om tot rust te komen in een veilige omgeving’, vertelt Blok die tot dusver nog geen aanmeldingen heeft gekregen. ‘We wachten het rustig af. Voorbereidingen hoeven we in ieder geval niet te treffen. Alles staat al klaar.’ Blok en zijn echtgenoot hebben geen limiet aan de opvang gesteld. ‘We kunnen natuurlijk niet voor eeuwig opvangen, maar we hebben er geen datum aan verbonden. De nood is hoog. Het is vreselijk dat je halsoverkop huis en haard moet verlaten omdat het oorlog is. Of het om een paar weken gaat of over een paar maanden, dat weten we niet. Maar we hopen natuurlijk dat ze zo snel mogelijk weer veilig terug kunnen keren naar hun land. In de tussentijd willen wij ze de kans geven om zo normaal mogelijk te leven.’ Ook huisdieren zijn welkom in Lieveren. ‘Je moet er toch niet aan denken dat mensen hun hond moeten achterlaten? We hebben hier de ruimte en een grote tuin.

De taalbarrière ziet Blok niet als probleem. Hij heeft universiteitsstudent uit Oekraïne in zijn verre netwerk en kent mensen die zich de Russische taal eigen hebben gemaakt. ‘Bovendien is er nog Google translate en een woordenboek. Overal is wel een oplossing voor te vinden’, zegt Blok die verwacht dat Airbnb ook wel met oplossingen voor dit soort dingen zal komen.’ Hoe het plaatje er financieel uit gaat zien, weet Blok nog niet. ‘We moeten ze natuurlijk wel van voedsel, schone lakens, handdoeken en een verwarmde woning voorzien’. Dat is best wel een grote financiële stap, ook kan de kamer nu niet aan andere mensen verhuurd worden.’ Maar ook hierin komt het nuchtere in Blok naar boven. ‘Het is duidelijk dat het gaat om mensen helpen. Dat is gewoon hoe het hoort.’

Veenhuizen

Oud-schoolmeester Rien Pheifer uit Veenhuizen ziet ook mogelijkheden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in zijn dorp. Zijn oude school aan de Ir. Mentropweg staat namelijk sinds een paar maanden leeg. Hij deed een oproep op Facebook. ‘Zonde, er staan hekken om heen en de boel dreigt langzamerhand te verpauperen. Nu er in het gehele land acties op touw worden gezet voor vluchtelingen uit Oekraïne was de link snel gelegd. ‘Wees welkom in Veenhuizen,’ is hierbij de boodschap die werd uitgedragen. ‘Ons dorp kent een sociaal maatschappelijke geschiedenis. ‘Helpt Elkander’ is een spreuk die op 1 van de woningen in Veenhuizen staat. Het is daarom helemaal niet vreemd om mensen op vlucht voor de oorlog een hart onder de riem te steken en op te vangen in ons dorp’, vindt Pheifer. ‘We hebben in Veenhuizen per slot van rekening een naam hoog te houden wanneer het gaat om opvang van ontheemden en daklozen. Mijn school staat al een tijdje leeg, zes lege lokalen, een grote gemeenschappelijke ruimte, toiletgelegenheid, stroom, water, allemaal aanwezig. Met een beetje aanpassingen en goede wil kunnen hier zo enkele vluchtelingen worden opgevangen,’ zegt Pheifer. Hij hoopt dat het wat wordt met de opvang van vluchtelingen. ‘Wie had ooit kunnen bevroeden dat er in mijn klaslokaal, waar ik tijdens de aardrijkskunde en topografieles met de stok op de kaart de belangrijke plaatsen uit het huidige oorlogsgebied aanwees, nu mogelijk mensen in mijn oude school komen die op vlucht zijn voor oorlogsgeweld.’

Reactie op internet waren naar aanleiding van zijn verhaal hartverwarmend. ‘Tientallen positieve reacties. Allemaal van dorpsgenoten die deze noodopvang wel zien zitten en die als het er op aan komt ook wel een steentje bij zouden willen dragen in de daadwerkelijke opvang.’ Rien Pheifer heeft inmiddels ook van ander buurtgenoten begrepen dat zijn oproep niet alleen stond. ‘Dat is heel mooi dat meer inwoners dit ook naar voren hebben gebracht. Er is al richting de politiek en de gemeente een verzoek geweest om de school als opvanglocatie te benutten. Ik heb begrepen dat er nog wel mitsen en maren zijn en dat de Veiligheidsregio Drenthe er ook wat over te zeggen heeft. Wat mij betreft hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Er zijn mensen in nood, die hebben onderdak nodig en hier in Veenhuizen staan schoollokalen leeg. Hoe makkelijk wil je het hebben?’