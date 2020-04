‘Hulde aan alle thuiswerkende ouders met schoolgaande kinderen’

Noordenveldse politiek werkt thuis en geeft les

NOORDENVELD – Géén fractie- en raadsvergaderingen voor de Noordenveldse politici de komende tijd. Zowel wethouders als raadsleden dienen zich nu thuis eigen te maken in allerlei dossiers. De politici die thuis ook nog te maken hebben met schoolgaande kinderen, krijgen het daarmee extra druk. Een overzicht.

We beginnen in huize Ipema, waar wethouder en moeder Kirsten aan de keukentafel werkt met dochters Rieke en Jonna. ‘Zij doen hun scholwerk en ik probeer mijn werk te doen’, laat Ipema weten. ‘Dat gaat best goed, maar het is wel lastig als ze me even nodig hebben terwijl ik aan het (video)bellen ben, en dat is best veel in deze dagen. Gelukkig kunnen ze thuis ook veel buiten spelen en hebben ze leuke opdrachten van school gekregen. We hebben het best gezellig samen!’

‘Ook in huize Westendorp wordt er samen (door)gewerkt’, laat wethouder Jeroen Westendorp weten. ‘Gelukkig zijn er mogelijkheden om thuis je werk te doen. En dat is best een uitdaging voor eenieder, zonder de ‘echte’ docenten en dagelijks contact met klasgenoten. Het is een bijzondere tijd en het is ook bijzonder om op deze manier als gezin en als samenleving op elkaar aangewezen te zijn.’

Dat vindt ook wethouder Alex Wekema. Toch gaat het best goed. ‘We hebben samen met elkaar een planning gemaakt en iedereen is daar elke dag serieus mee bezig. Ook hebben we beweging ingepland zoals hardlopen of fitheidsoefeningen doen!’ Juist in zo’n bijzondere situatie als nu, beseft Wekema zich hoe belangrijk het onderwijs is. ‘Mijn grote complimenten voor het onderwijs. Wat die in een kort tijdsbestek voor elkaar hebben gekregen, is echt bijzonder’, zegt Wekema, doelend op de mogelijkheden om thuis met school bezig te zijn.



Ook Armein Sikkenga is thuis druk bezig. Met twee jonge kinderen is het voor de leraar van Het Valkhof in Roden vrij druk. ‘Voor ons is het een balans zoeken tussen schoolwerk en ontspanning. Ik merk, zelfs als leerkracht, dat het soms best lastig is de kinderen te motiveren. Hulde dus aan alle thuiswerkende ouders met schoolgaande kinderen!’

Ryanne Meijer-Steendam werkt eveneens thuis. ‘Het gaat hier thuis best goed in deze bizarre tijden. De kids doen elke dag een stuk van hun weektaak van school en spelen veel buiten. Roy is vooral druk met klusjes in en rond het huis. Hij start in mei met zijn nieuwe baan en heeft een maand vrij. Ik zelf kan goed werken vanuit huis via de mail en vooral veel bellen. Daarnaast proberen we elke dag een frisse neus te halen door te gaan wandelen, of door hard te lopen, uiteraard met inachtneming van alle regels die nu gelden!’

‘Het werken met een bijna 3-jarige en een 4-jarige valt niet mee’, laat VVD-raadslid Robert Meijer weten. ‘Gelukkig is het nog steeds mooi weer en kunnen ze lekker buiten spelen. Ook opa en oma staan altijd klaar om te helpen, zodat er ook even doorgewerkt kan worden. Desnoods ’s avonds.’

‘Samen met Sanne (7) en Ilse (5) proberen we er het beste van te maken’, laat Jeroen Kruims weten. ‘Stiekem slapen we elke dag uit en dan beginnen we na het ontbijt met school. We houden een dagplanning aan, zodat de structuur er een beetje in blijft. Maar als ouders hebben we groot respect gekregen voor de juffen van OBS het Palet in Roderwolde. Het valt niet mee om “les” te geven, ook al zijn het maar 2 kids die je bezig hoeft houden. Gelukkig kunnen we zo nu en dan de echte juffen als hulplijn inschakelen via internet of telefoon.’