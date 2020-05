RODEN – De Hullenweg in Roden is van maandag 25 tot en met vrijdag 29 mei afgesloten vanaf de Esweg tot en met de Stinsenweg. Door asfaltonderhoud aan de Hullenweg in Roden is deze weg afgesloten. Al het verkeer wordt omgeleid. Het asfalt wordt plaatselijk gerepareerd. Daarna wordt de hele deklaag vervangen. (Foto: Google Maps)