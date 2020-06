Hulp gemeente voor eenzaamheid in coronatijd

NOORDENVELD – Omdat eenzaamheid in deze rare tijd alleen maar toeneemt, heeft de gemeente Noordenveld geïnventariseerd welke mantelzorgers hulp kunnen gebruiken. ‘Mantelzorgers die ergens tegenaan lopen, kunnen zich melden bij de gemeente’, zo gaf wethouder Kirsten Ipema aan. ‘Juist bij mantelzorgers speelt vaak eenzaamheid, vanwege het feit dat ze de deur vaak niet uit kunnen.’ Nu dit alleen maar erger is geworden, maakt de gemeente zich zorgen. Ook Welzijn in Noordenveld is altijd te bereiken voor mensen die wat steun kunnen gebruiken (tel. 050 317 6500).