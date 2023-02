Hulpgoederen Stichting Oost West Kontakten en Kv Noordenveld aangekomen in Oekraïne       

RODEN – Naar aanleiding van de succesvolle en hartverwarmende inzamelingsactie van Stichting Oost West Kontakten eind december 2022 en de inzamelingsactie van korfbalvereniging Noordenveld vorige week zaterdag, zijn maandag 23 januari alle goederen opgehaald. De Oekraïense vrachtwagen ging nog dezelfde dag terug, om vier dagen later in Cherson te lossen. De goederen, rond 60 kuub worden verdeeld over verschillende crisis gebieden waaronder Bachmoet en Cherson.

De bedoeling was dat het dinsdag zou worden gehaald, coördinator van de actie Henk-Jan Hofman kreeg maandagochtend een telefoontje met de mededeling dat de truck een half uur later op de parkeerplaats van de korfbalclub zou staan. Samen met Henk Jongstra clubicoon van de korfbalvereniging werden in korte tijd een groep mensen opgetrommeld. Daardoor was de klus binnen een paar uur geklaard.

De inzamelingsactie van de korfbalvereniging was vorige week ook een succes, Diverse winkeliers waaronder Rima, Big Bazaar en Interoys waren royaal met doneren. Verder werden er diverse matrassen, levensmiddelen en medische goederen gedoneerd.

Stichting Oost West Kontakten wil korfbalvereniging Noordenveld bedanken voor het beschikbaar stellen van twee kleedkamers en niet te vergeten alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om dit tot een succes te maken. Woensdag 8 februari gaat er een bus van Stichting Oost West Kontaken wederom naar Oekraïne om daar 26 generators af te leveren.