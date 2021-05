Humanitas biedt al 75 jaar praktische hulp en een luisterend oor

NOORDENVELD – 2020 had een feestelijk jaar moeten worden voor de landelijke organisatie Humanitas. Ook in Noordenveld had het lokale Humanitas bestuur het voornemen om een aantal grotere activiteiten te organiseren. Helaas gooide corona alle voornemens in duigen. Toch kijken bestuur en vrijwilligers niet louter negatief terug op deze periode. Humanitas komt sinds 1945 op voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen. Ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging, bij Humanitas is iedereen welkom. Al 75 jaar bieden vrijwilligers praktische hulp, tips, vriendschappelijk bezoek en een luisterend oor.

In de gemeente Noordenveld telt Humanitas iets meer dan 60 vrijwilligers. Bestaat Humanitas landelijk 75 jaar, in Noordenveld is de organisatie precies 20 jaar actief. Menzo Kingma Boltjes is al vele jaren actief als vrijwilliger (foto). Bij het project Thuisadministratie is hij de coördinator. ‘Wij zijn een vrijwilligersorganisatie binnen het sociaal domein. We werken samen met de gemeente en lokale welzijnsorganisaties. Wij kennen in Noordenveld enkele mooie projecten en activiteiten. In deze coronaperiode roeien we met de riemen die we hebben. We hebben zoveel mogelijk telefonisch contact of bereiken deelnemers via beeldbellen. Ik heb het idee dat we daarin toch redelijk slagen,’ laat hij weten.

Thuisadministratie, Get-a-Grip voor jongeren met geldproblemen, Bezoekgroep Gedetineerden Veenhuizen, Vriendschappelijk Huisbezoek, Kindervakantieweken en de Sinterklaas Speelgoedactie zijn de bekendste projecten in de gemeente. Een nieuw project ‘Steun bij Rouw en Verlies’ zal in samenwerking met Welzijn in Noordenveld in het najaar van start gaan. In het Pact tegen Armoede wordt samengewerkt met de gemeente, Kledingbank, Voedselbank, Vluchtelingenwerk, Stichting Leergeld en WiN. Voor het ontwikkelen vaan nieuwe projecten is Humantas afhankelijk van vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten. Naast de coördinatoren van de projecten is hierbij vooral het bestuur leidend.

Menzo Kingma Boltjes: ‘Onze vrijwilligers zijn veelal ervaringsdeskundigen. Als een hulpvraag binnenkomt dan is ons eerste doel om het probleem op te lossen. Ook gaan we aan de slag om mensen in het vervolg zelfstandiger te laten worden, zodat ze zelf de problemen kunnen oplossen. Dat lukt gelukkig meestal. Soms gaat dat niet en in die gevallen nemen we een aantal keren per jaar contact op om te kijken hoe het gaat. Bij het project Thuisadministratie noemen we dat LEFO, Langdurige Eenvoudige Financiële Ondersteuning. Stel je partner is overleden of je krijgt te maken met een scheiding of wordt werkzoekende. Opeens krijg je te maken met administratieve handelingen die nieuw voor je zijn. Als je een probleem hebt kom je er soms niet zelf uit. Dan stapelt dat zich op. Ik hoor vaak bij een intake ‘wil je even meekijken, volgens mij gaat het niet helemaal zoals het moet’. Wij helpen je dan vooruit, zodat ze daarna zelf de draad weer op kunnen pakken.’

Het jaarverslag Humanitas ‘Van mens tot mens, 75 jaar’, is te vinden op de website.