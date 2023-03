Humanitas helpt jongeren om grip te houden op financiën

‘Een bank reageert vaak te laat, dan is de schuld al opgebouwd’

NOORDENVELD – Veel mensen zijn verleerd om minder uit te geven dan ze aan inkomen ontvangen. Online bestellen, kopen op afbetaling, achteraf betalen; piece of cake is het. Tel daar het alsmaar duurder wordende leven bij op en je voelt aan je water aan dat het misgaat. Niet alleen volwassen kampen met financiële problemen, ook jongeren raken steeds vaker in de schulden, weet Peter Craanen uit Roden. Craanen is coördinator van Get-a-Grip, een werkgroep van Humanitas Noordenveld die jongeren helpt om de boel financieel weer op de rit te krijgen.

Get-a-Grip is ontstaan uit de werkgroep Thuisadministratie van Humanitas Noordenveld. Thuisadministratie is bedoeld voor volwassenen die moeite hebben om zicht en grip te houden op hun financiën. Samen met een begeleider gaan ze aan de slag om weer overzicht en inzicht te krijgen in de uitgaven. Get-a-Grip heeft hetzelfde doel, maar dan voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar, vertelt coördinator Peter Craanen. Jongeren met schulden krijgen vaak pas laat hulp aangeboden bij het regelen van hun geldproblemen. Veel gemeenten hebben te weinig zicht op jonge wanbetalers, waardoor die lang niet altijd worden geholpen. En de jongeren met schulden die wél op de radar staan, krijgen vaak weinig prioriteit, bleek uit onderzoek van NOS op 3 langs vijftig gemeenten. Dat de problematiek ook in Noordenveld speelt, is zeker. Om hoeveel gevallen gaat is niet bekend. De vrijwilligers van Get-a-Grip helpen met onder andere inzicht en overzicht in de financiën, omgaan met geld, wat er nodig is om te studeren en schuldenproblematiek.

Verleiding

‘Als jongeren 18 jaar worden, komt er veel op ze af’, weet Craanen. ‘Ze moeten zelf hun zorgverzekering betalen, krijgen te maken met DUO en met studiefinanciering. Daarbij hebben ze geen geld meer in handen, ze zijn gewend om online te kopen. Uitgeven gaat heel gemakkelijk omdat de verleidingen groot zijn. Op Facebook zien ze advertenties van producten die alleen die dag met korting te koop zijn. Het gevaar is dat ze het overzicht kwijtraken. Maar op een gegeven moment komen de rekeningen. Een bank reageert vaak te laat, dan is de schuld al opgebouwd’, weet Craanen uit ervaring. ‘Ik hielp eens een jong stel dat net samenwoonde om financieel de zaken weer op een rij te krijgen. Dat ze huur moesten betalen wisten ze, maar ze hadden geen besef van gemeentelijke belastingen, heffingen en verzekeringen die ook nog betaald moeten worden. Toen ik er zat stond de pakketbezorger voor de deur met een nieuwe televisie. Ik vroeg hoe ze die betaald hadden: op afbetaling. Ik had de neiging om te zeggen ‘neem maar weer mee.’ Het hele marktwerkingspatroon, het verleiden om te kopen, is een valkuil voor jongeren.’

Grip op financiën

De vrijwilligers van Get-a-Grip zijn geen hulpverlener, benadrukt Craanen. ‘Wij hebben een begeleidende rol. We helpen om structuur aan te brengen zodat jongeren weer grip krijgen op hun financiën. Bewustwording creëren van wat dingen kosten of van een studieschuld opbouwen, dat is belangrijk. Ook een lening voor studie klinkt aantrekkelijk, maar die 600 euro per maand moet gewoon weer terug. Het wordt niet kwijtgescholden.’ Wanneer mensen echt in de schulden zitten, wordt alles geregeld door een bewindvoerder, zegt Craanen. ‘Wij zijn de voorliggende organisatie. We proberen, voordat er problemen ontstaan, duidelijk te maken wat dingen kosten. De jongerenwerkers kunnen ons inschakelen als ze deze problematiek tegenkomen. Mochten de problemen te groot zijn, schakelen we terug naar de gemeente. Dan wordt alsnog een bewindvoerder aangesteld. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar die wel wat hulp kunnen gebruiken, kunnen Get-a-Grip ook zelf benaderen. Het nummer is te vinden op de www.humanitas.nl/afdeling/noordenveld. Er zijn geen kosten verbonden aan de begeleiding.

Get-a-Grip zoekt nog vrijwilligers om jongeren te begeleiden, mensen die goed met jongeren om kunnen gaan, financieel inzicht hebben en over tijd beschikken.