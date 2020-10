PEIZE – David Geertsema, leerling van De Eskampen in Peize, kreeg afgelopen vrijdag een tablet uitgereikt uit de handen van Tea Nijnuis. Namens het Huus van de Taol overhandigde de Taolschulte van Noordenveld hem de tablet, vanwege het winnen van de zogeheten ‘Wiesneuswedstried’. Dit is een puzzel- en kleurwedstrijd, die wordt uitgeschreven onder basisschoolleerlingen in heel Drenthe. De kleurplaat van David werd gezien als de allermooiste inzending!