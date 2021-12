Huwelijksgeluk aan de Lijsterbesstraat

RODEN – Een bijzondere dag voor Hendrik Jongsma en Jacobje Jongsma – Hut uit Roden. Gisteren vierden ze namelijk dat ze liefst 65 jaar met elkaar getrouwd zijn. Ondanks de hoge leeftijd, Hendrik is 90 en Jacobje 85, woont het stel nog steeds zelfstandig, kookt iedere avond een potje en gaat Hendrik nog regelmatig met de collectebus voor het goede doel op pad. Ook is hij vaak te vinden bij de Volkstuinvereniging. Vijftig jaar woonden de Jongsma’s aan het fraaie Wethouder Deodatusplantsoen, daarna vonden ze het tijd voor een levensloopbestendige woning aan de Lijsterbesstraat. Een goede vooruitziende blik, want Jacobje werd getroffen door een bloeding in het ruggenmerg waardoor ze verlamd raakte. Gelukkig maakt ze het dankzij de liefdevolle verzorging van haar echtgenoot prima. Het geheim van een langdurig huwelijk is elkaar vrijlaten, volgens zoon Meinte. En: geïnteresseerd zijn in elkaar én in anderen. Hendrik en Jacobje hebben vier kinderen en zeven kleinkinderen.