Huwelijksgeluk in Marum

MARUM – Groot feest aan de Noorderringweg in Marum afgelopen woensdag. Voorbijgangers konden er niet omheen: een metershoge 60 stond in de tuin van Jan en Riekje van Duinen. En dat is niet het huisnummer van het echtpaar. Jan en Riekje waren namelijk precies zestig jaar getrouwd. En dat werd ’s ochtends gevierd met hun drie kinderen, drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen met koffie en gebak. ’s Avonds werd dat nog even dunnetjes overgedaan met een lekker etentje met familie en vrienden in Surhuisterveen. De twee leerden elkaar kennen in café Vreze, de voorloper van de Postwagen. Meneer verdiende de kost als ijzervlechter in de bouw, mevrouw zorgde ervoor dat haar kroost niets tekort kwam. Wethouder Marjan Sijperda kwam ook even op de koffie. Met een bos mooie bloemen.