Huwelijksgeluk in Marum

MARUM – Heugelijk nieuws. Op maandag 2 augustus vierde het echtpaar Koning-Westerkamp uit Marum het feit dat ze al 60 jaar lief en leed met elkaar delen en het nog steeds heel gezellig hebben. Voor burgemeester Ard van der Tuuk een reden om het jubilerende paar te bezoeken met een schitterende bos bloemen. Uiteraard at de burgemeester ook even een lekker taartje mee en informeerde naar het recept voor een goed en langdurig huwelijk. Vrienden en familie zorgden ervoor dat het nog lang gezellig bleef in Marum.