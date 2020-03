HV Leek-Nietap: ‘Laten we de krachten bundelen’

LEEK – Handelsvereniging Leek-Nietap roept op tot eensgezindheid in een moeilijke tijd. Via een mail naar alle leden roepen zij op tot het bundelen van de krachten.

Allereerst maakte de vereniging complimenten naar alle leden. ‘Het is geweldig om te zien dat jullie door blijven gaan en denken in mogelijkheden’, laat HV Leek-Nietap weten.

‘Laten we krachten bundelen en kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Dit is voor iedereen een uiterst vervelende situatie. Heb begrip voor elkaar en steun elkaar daar waar nodig en mogelijk.’