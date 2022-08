iDEAL groeit als betaalmethode in Nederland

iDEAL heeft haar marktaandeel qua online betalingen in Nederland verder vergroot. Waar in 2019 nog 59% van de betalingen via iDEAL gingen, werd dat in het eerste kwartaal van 2020 al 68%. Dit blijkt uit een onderzoek dat is gedaan door de Thuiswinkel Markt Monitor. Zij doen jaarlijks onderzoek naar het consumentengedrag en -bestedingen in Nederland. Maar waarom kiezen steeds meer mensen voor iDEAL als betaalmethode? Laten we daar eens naar gaan kijken!

Aangesloten banken

Een van de belangrijkste redenen dat consumenten iDEAL blijven kiezen, is het feit dat vrijwel elke bank in Nederland de betaalmethode aanbiedt. Het is dus erg toegankelijk om de betaalmethode te gebruiken, terwijl je verder ook geen speciale pas, account of registratie nodig hebt. iDEAL is namelijk voor elke consument beschikbaar, aangezien het direct is gelinkt aan je bankrekening.

Daarnaast sluiten veel online webwinkels zich aan bij de betaalmethode, natuurlijk omdat de betaalmethode in Nederland zo populair is. Een van de eerste betaalmethoden die we vaak zien, is iDEAL. En we zien ook dat beide aspecten elkaar in de hand werken. Hoe meer webwinkels met iDEAL, hoe meer mensen ermee betalen. En hoe meer consumenten ermee betalen, hoe interessanter het wordt voor andere webwinkels om óók iDEAL betalingen aan te bieden. Kortom, het versterkt elkaar enorm.

Veiligheid

Een tweede punt is de veiligheid die de betaalmethode oplevert. Bij het doen van een betaling wordt er namelijk een beveiligde verbinding opgezet tussen jouw bankrekeningnummer en de webshop waar je de betaling voldoet. Tegenwoordig zien we hetzelfde gebeuren in een iDEAL casino in Nederland. Met de verandering in de wetgeving omtrent online gokken, is het voor Nederlandse gokkers een stuk gemakkelijker en veiliger geworden om online te gokken.

Daarbij komt ook nog eens dat een casino met iDEAL in Nederland altijd veilig is, aangezien alleen casino’s met een licentie de betaalmethode mogen aanbieden aan gokkers. Doordat je daarnaast alleen nog betalingen met een creditcard kunt doen en veel mensen deze niet hebben, wordt er ook in de online casino’s vaak voor iDEAL gekozen.

Snelheid

Ook de snelheid waarmee de betalingen worden uitgevoerd is voor consumenten een belangrijke reden om te kiezen voor iDEAL. Het geld wordt namelijk direct afgeschreven en de aankopen worden ook direct verstuurd. Hoewel betaalmethoden als Klarna en PayPal steeds populairder worden, zorgt achteraf betalen er eerder voor dat mensen in financiële problemen kunnen raken.

Bij PayPal en andere e-wallets moet je als consument een account aanmaken om dit te kunnen gebruiken. Dat is een belangrijke reden voor veel consumenten om dit niet te doen. Wachtwoorden moeten bijgehouden worden, er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht en je moet er eerst voor zorgen dat het geld op de e-wallet staat.

Kosten

We zijn en blijven natuurlijk ook echte Nederlanders, want ook de kosten spelen een belangrijke rol. Als consument kun je gratis en voor niets gebruik maken van iDEAL. Er komen geen extra kosten bij kijken en ook transacties zelf zijn helemaal gratis. Ongeacht het aantal online aankopen dat je doet, iDEAL is en blijft een gratis betaalmethode.