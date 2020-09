Ideeën over duurzame warmte? Praat mee onver de Warmtevisie

NOORDENVELD – Op dinsdag 8, donderdag 10 en donderdag 17 september kunnen inwoners meedenken en meepraten over onze Warmtevisie. Op 8 september kan dat online, op 10 en 17 september organiseren we bijeenkomsten in Norg en Roden. Aanmelden voor de bijeenkomsten is verplicht.

Noordenveld stapt over op duurzame energie. “We willen af van energie uit fossiele brandstoff en als aardgas en kolen. Dat betekent ook dat we de huizen in de gemeente op een andere manier gaan verwarmen. Dat gaat niet in één keer, maar geleidelijk. De komende periode van 20 jaar gaan we over van aardgas naar duurzame alternatieven.”

Wat is daarbij dan mogelijk? Hoe doen we dat? Hoe lang duurt dat? Dat zijn vragen waarop de Warmtevisie van de gemeente Noordenveld een antwoord geeft. De gemeente werkt nu aan deze Warmtevisie samen met de woningcorporaties, energiecoöperatie Noordseveld en de netbeheerder Enexis. Een denktank van 15 inwoners en de adviesraad duurzaamheid denken ook mee.

We willen nu aan alle inwoners van gemeente Noordenveld de eerste resultaten vertellen en ideeën vragen voor de eindversie van de visie. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de visie begin 2021 vaststelt.

Meedenken en meepraten kan op twee manieren:

Online via Zoom – dinsdag 8 september van 19.30 tot uiterlijk 20.45 uur

Op een bijeenkomst – donderdag 10 september in de Brinkhof in Norg of donderdag 17 september in Sportcentrum De Hullen in Roden. Beide avonden zijn van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur

Vanwege de coronamaatregelen zijn er maximaal 25 plekken beschikbaar in Roden en 40 plekken in Norg. Uiteraard organiseren we deze bijeenkomsten volgens de RIVM richtlijnen. Op alle bijeenkomsten wordt dezelfde informatie gedeeld.

Aanmelden

Deelname aan de bijeenkomst in Norg en Roden kan alleen na aanmelding.DAt kan door een mailtje te sturen naar duurzaam@noordenveld.nl. Vermeld daarbij welke datum je wilt komen en met hoeveel personen.

Ook voor de Zoom-bijeenkomst kun je je aanmelden: duurzaam@noordenveld.nl.