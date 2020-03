Ideeën uit de omgeving om het toerisme in Noordenveld en het Westerkwartier te bevorderen

Toerisme bevorderen kan op ontelbare manieren, zoals gemeenten in onze omgeving meer dan eens hebben kunnen bewijzen. Er zijn veel ideeën om toeristen aan te trekken, en er zijn veel redenen om dat te willen. De economische boost is natuurlijk één van de vooraanstaande, maar om gasten te laten genieten van al het moois dat er te bieden is, is natuurlijk ook enorm belangrijk. Welke ideeën hebben onze buren opgedaan om meer toeristen naar hun stad, dorp of omgeving te halen? Wat trekt toeristen aan ergens naartoe te komen? Dit zijn een aantal van de beste ideeën uit de omgeving om het toerisme in het Noordenveld en Westerkwartier te bevorderen en nog meer mensen van onze mooie omgeving te kunnen laten genieten.

Historische 3D stadstour

Verschillende steden op de wereld hebben dit geweldige idee al in ontwikkeling gebracht. Een historische 3D stadstour laat bezoekers op interactieve manier kennis maken met een stad en haar geschiedenis. Toeristen kunnen bij aankomst, eventueel met behulp van de VVV, een applicatie op hun telefoon of tablet downloaden. Via deze app kunnen de bezoekers een stadswandeling volgen die hen langs de meest bijzondere historische bezienswaardigheden van de omgeving stuurt. De app kan hen vervolgens uitgebreide informatie geven over de geschiedenis van de plaats. In sommige plaatsen, zoals in Delft, is de app gekoppeld aan historische schilderijen zodat men de verandering in het landschap door de eeuwen heen kan zien. De app is een geweldige manier om toeristen kennis te laten maken met de omgeving en haar geschiedenis. Momenteel worden er af en toe fietstours, paardentours en fietsvierdaagsen georganiseerd, maar een tour die altijd beschikbaar is zal zeker meer mensen aantrekken.

Spanning met een reuzenrad

Het reuzenrad is altijd een succes, het maakt niet uit waar die staat, toeristen en dagjesmensen zullen er zonder twijfel op af komen. Er zijn verschillende succesvolle reuzenraden te vinden in allerlei steden ter wereld, denk maar aan Wenen met het Wiener Riesenrad dat wereldberoemd werd en voorkomt in tientallen films, zoals James Bonds’ The Living Daylights, Las Vegas wat het hoogste en grootste reuzenrad heeft gebouwd, of het reuzenrad van Antwerpen dat zo beroemd werd dat Betway Casino een heel casino spel aan het reuzenrad toegewijd heeft. Een reuzenrad is een geslaagde formule voor een combinatie van spanning, sensatie, plezier en het zien van de hele wijde omgeving. Niks is beter dan toeristen een dergelijke formule voor te schotelen waar niemand ooit genoeg van krijgt. We hoeven natuurlijk niet zo extreem uit te pakken als Las Vegas, maar hoe heerlijk zou het zijn als onze bezoekers alles van de omgeving kunnen zien op zo’n prachtige en romantische manier?