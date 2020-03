Op Dreef al 36 jaar op dreef

RODEN – Niet iedereen weet het, maar Roden heeft een sportvereniging voor ex-hartpatiënten. En die vereniging bestaat maar liefst 36 jaar. Iedere vrijdagochtend wordt er fanatiek getraind in Sportcentrum de Hullen. Hoog tijd voor een gesprek met de vereniging die steevast kan rekenen op een mannetje of 25 tijdens de trainingen. Initiatiefnemer en medeoprichter Jan Scheepstra doet zelf nog lekker mee aan de balspelletjes in de sporthal.

Zelf werd Jan Scheepstra (78) getroffen door een hartinfarct. Hij volgde een revalidatieprogramma in Beatrixoord. Daarna viel hij in een zwart gat, zegt hij wanneer we hem spreken voor een interview in Noordenveld Plus. “Ik besloot een advertentie te plaatsen in de krant. Een oproep voor mensen die zich in dezelfde situatie bevonden en die ook graag wilden blijven bewegen. Daar kwamen zeven man op af. Zo is het een beetje begonnen. We zijn in 1982 gestart, in ’84 is de vereniging officieel opgericht met medewerking van de Drentse Sportfederatie. Gaandeweg kregen we steeds meer leden. Momenteel zitten we op 37.”

Allerlei balsporten worden er beoefend op vrijdagochtend, Van basketbal tot hockey, van tafeltennis tot korfbal. Iedere training eindigt met een potje volleybal. Maar er wordt geen bal aangeraakt voordat er eerst een bak koffie genuttigd is in de kantine. “Het is ook een heel sociaal gebeuren hier. We beginnen met koffie, nemen de week met elkaar door. Een gezellig praatje hoort erbij.” Dat erkent ook voorzitter van de vereniging Ger Laffra. Vijfentachtig is –ie inmiddels. Het voorzitterschap vindt hij geweldig. “Een simpele vereniging met lieve mensen. Iedereen accepteert elkaar om wie hij is en wat –ie kan. We zijn onderhand een vriendenclub geworden. Een keer per jaar doen we iets leuks en de partners mogen mee”, zegt Laffra die ook nog scheidsrechter is bij GRC, een Groningse voetbalclub. Laffra schudt de ene na de andere anekdote uit de mouw van zijn lichtblauwe polo. Hij heeft zat te vertellen. Over zijn tijd als orkestinspecteur bijvoorbeeld, hij leidde de fusie tussen het Groningse en Friese orkest, nu het Noord Nederlands Orkest. En de periode dat hij wegcoördinator voor de Nederlandse Wieler Unie was. 15 jaar lang zette hij de routes uit voor de wielervereniging. En nu is de Groninger voorzitter van een Drentse sportclub en traint trouw iedere vrijdag in de Hullen.

Trainen gebeurt onder professionele leiding van oud-tennisleraar van Nienoord in Leek Frits Maas en sportlerares Ria van der Made die beide in dienst zijn van de Drentse Sportfederatie. Ria lachend: “wij houden de club in bedwang. Gekheid natuurlijk. Bewegen is goed, en dat geldt helemaal voor deze doelgroep. Het houdt ze fit en geeft ze zelfvertrouwen. Hier is in al die 36 jaar nooit iets gebeurd.” Het bestuur van Op Dreef bestaat naast de voorzitter uit secretaris Mattie de Boer, penningmeester Theo Troe en twee leden. Op dit moment telt de vereniging 37 leden en heeft 6 donateurs. Nieuwe leden zijn van harte welkom, meldt de voorzitter. “Ongeacht leeftijd. Ons jongste lid is 58, de oudste is 85.” Het ledenaantal groeit niet heel hard. Jan Scheepstra denkt dat het komt omdat mensen tegenwoordig na een hartinfarct de maatschappij weer ingedrukt worden. “Vroeger werd je afgekeurd. Nu kun je na een omleiding prima aan het werk. Maar dan nog. Ik kan het iedereen die te maken heeft gehad met hartproblemen aanbevelen. Bewegen is ontzettend goed. En bovendien hebben we een heel gezellige club! Iedereen die het leuk lijkt kan zo even langskomen vrijdagochtend. We trainen van 9:00 tot 20:00 uur. Kijken mag, direct meedoen ook.” Sportvereniging Op Dreef is te bereiken op 06-82 951 960 of per e-mail: hpvopdreef@gmail.com.