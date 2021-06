‘Iedereen is welkom, ook kinderen die nog nooit eerder hebben gebasketbald’

Stargo Basketball Camp viert eerste lustrum in Roden

RODEN – Jonge basketballers uit de regio kunnen dit jaar alweer voor de vijfde keer meedoen aan het Stargo Basketball Camp in sportcentrum De Hullen. Van maandagochtend 19 tot vrijdagmiddag 23 juli krijgen zij drie keer per dag training van professionele coaches en krijgen zij een voorproefje van hoe het is om professioneel basketballer te zijn.

Donarspelers Arvin Slagter, Stefan Mladenovic en Drago Pasalic namen vijf jaar geleden het initiatief voor het kamp, omdat zij van mening waren dat de jeugd in het Noorden van Nederland ook een goed basketbalkamp verdient. Jeroen van der List, die in het verleden onder andere basketbalde voor Aris in Leeuwarden en tegenwoordig uitkomt voor Feyenoord Basketbal, was er al in het eerste jaar bij als coach. ‘Dat had ik al vaker gedaan en ik vind het heel leuk om met kinderen te werken,’ zegt hij. Toen Slagter na het eerste jaar afscheid nam van het basketbalkamp in Roden, nam Van der List het stokje van hem over. Sindsdien organiseert hij het kamp samen met Mladenovic en Pasalic. Hij is er best trots op dat het Stargo basketball camp dit jaar zijn eerste lustrum viert: ‘Vaak halen basketbalkampen dat niet.’

Dat de keuze op Roden viel als locatie voor het basketbalkamp komt volgens Van der List omdat het dichtbij Groningen is. ‘Dit is een basketbalomgeving. Iedereen kent Donar. In Rotterdam weten heel veel mensen niet eens dat Feyenoord ook een basketbalclub heeft. In andere steden worden ook wel basketbalkampen georganiseerd, maar daar zijn veel minder aanmeldingen dan bij ons.’ Ook de accommodatie die De Hullen te bieden heeft speelde een grote rol bij de locatiekeuze. ‘Wij hebben hier zes volledige – dus twaalf halve – velden tot onze beschikking, met mooie houten vloeren. Daarnaast hebben we er een zwembad naast en is er voldoende ruimte voor de catering. Uniek is ook dat wij de tenues van de kinderen iedere dag wassen, dat kan ook niet overal.’

Van der List is blij dat het basketbalkamp in Roden door kan gaan, ondanks de coronamaatregelen. ´Het is een onzekere periode geweest voor de binnensporten,´ zegt hij. ´Terwijl sport juist een uitlaatklep is. Voor ons is ook de focus op het sociale aspect van de sport belangrijk. Zo letten we er op dat kinderen elkaar niet pesten, dat er wordt samengewerkt en dat kinderen opruimen en schoonmaken na het eten.´

Ook Jan Horst van sportcentrum De Hullen is blij dat het basketbalkamp dit jaar opnieuw plaatsvindt in Roden. ‘Wij vinden het ieder jaar weer een groot feest. De samenwerking met Stargo gaat ook erg goed, zodat we er allemaal veel plezier aan beleven. De kinderen ontbijten, lunchen en dineren hier en ze trainen drie keer per dag in tien verschillende groepen. Het is altijd erg leuk.’

De coronapandemie heeft wel invloed op het aantal aanmeldingen, geeft Van der List aan: ‘Vanwege de coronamaatregelen mogen we nu nog in totaal met honderd mensen zijn. We hebben nu 75 aanmeldingen, dus er kunnen nog wel wat bij. Hopelijk is na 30 juni weer meer mogelijk, dan kunnen we meer deelnemers toelaten.’ Doordat het kamp in Roden het enige basketbalkamp in het Noorden is, komen kinderen uit de hele regio. Er is zelfs een groepje uit Rotterdam, dat met Van der List meekomt. ‘Iedereen is welkom, ook kinderen die nog nooit eerder hebben gebasketbald,’ aldus Van der List. ‘Iedereen wordt ingedeeld op niveau. Het is ook gewoon leuk om nieuwe vrienden te maken en het is goed voor de sociale ontwikkeling. Het is natuurlijk best wel een stap om vijf dagen alleen van de ouders te zijn, daar leer je enorm veel van.’ Wie nog mee wil doen kan zich tot eind juni of begin juli aanmelden via de website http://stargo-basketball.nl/.