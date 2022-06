Iedereen kan rustig gaan slapen: FC Groningen heeft nieuwe doelman

We kunnen allemaal weer rustig gaan slapen, want er is goed nieuws voor een ieder die zich zorgen maakt over de plek in het doel bij FC Groningen komend seizoen. De technisch directeur van De Trots van het Noorden, Mark Jan Fledderus, heeft het probleem opgelost. Zijn vondst in Zuid-Afrika bleek toch iets minder bijzonder dan gedacht. Afgelopen seizoen heeft de opvolger van Sergio Padt, Peter Leeuwenburgh de club nogal wat puntjes gekost. Ballen door de benen, ballen die hij wel hoorde te hebben, maar niet pakte. Niet uitkomen als het moet en uitkomen als het niet moet. Of wel uitkomen als het wel moet, maar dan mistasten. Hij heeft nogal wat variaties op missers laten zien. Zelfs het publiek liet zijn doelman vallen en trakteerde hem tegen Sparta op een heus fluitconcert. Waarna het allerergste gebeurde dat je als sportman kan overkomen: medelijden krijgen. Ik kreeg het en was niet de enige.



De doelman werd persoonlijk door Mark Jan Fledderus uit Zuid-Afrika gehaald. Zoals ik eerder al schreef is het echt een aardige jongen, maar kan hij gewoon niet zo goed keepen. Het kostte de toch wel wat ijdele Fledderus wat moeite toe te geven, maar ook hij kwam erachter dat het niet helemaal was wat hij had gedacht en gehoopt. Opnieuw is Fledderus gaan rondkijken. Heeft in zijn telefoon al zijn contacten aangesproken. Is gaan zoeken. Op de velden van topamateurs, in het buitenland. Het vliegtuig ingestapt en overal ter wereld wedstrijden bezocht om een goede en betrouwbare doelman te vinden. De zoektocht kostte weken, maanden maar Fledderus wilde niet zomaar een doelman halen. Niet weer dezelfde fout maken. Nu moest er echt een doelman komen die wél punten gaat pakken. Een keeper die wél tegen de druk van presteren kan. Die wél uit zijn doel komt om een hoge bal te onderscheppen en vervolgens dan ook pakt. Iemand met de reflexen van Jan van Beveren en de uitstraling van Piet Schrijvers. Die heeft bewezen het niveau van FC Groningen aan te kunnen. Tijdens zijn recente vakantie op Ibiza heeft Fledderus ook nog even de plaatselijke voetbalclub bezocht. Je weet immers maar nooit. Een ticket erbij bestellen is heel makkelijk. Zo heeft Mark-Jan in Zuid-Afrika geleerd. Ook op vakantie is Mark-Jan scherp. En blijft bellen en laat zo af en toe zijn vrouw even een fotootje van hem maken. Om de wereld te laten zien dat hij weliswaar op vakantie is, maar natuurlijk gewoon werkt. Het zou ook wat raar zijn om midden in een drukke periode vakantie te vieren. Teammanager Edwin Bolt gaf dit voorjaar aan na meer dan 15 jaar zonder dit jaar eens een weekje vakantie in de zomer te willen. Even met de kinderen er op uit. Dat kon natuurlijk niet. Het werd een belangrijke reden zijn contract niet te verlengen. Terug naar onze nachtrust: we kunnen dus rustig gaan slapen. Mark Jan heeft zijn gedroomde doelman te pakken. Michael Verrips is binnen! Het is de reservedoelman van Fortuna Sittard. Om het in Mark Jan’s eigen woorden te zeggen: ‘Done deal’. We kunnen Mark Jan feliciteren. Waar hij deze doelman heeft bekeken is onduidelijk. Misschien heeft hij zelf een leuke videocompilatie gestuurd. Vorig jaar zat de bij FC Twente opgegroeide doelman meestal op de bank bij Sheffield United. En niet in de dug-out, maar thuis met een kopje thee gezellig naast zijn vrouw.

Niet bij de wedstrijdselectie. Hij keerde afgelopen seizoen terug naar Fortuna Sittard waar hij twee wedstrijden mocht invallen om daarna weer op de bank te gaan zitten. Hij mag nu de strijd aan gaan met onze Peter. Ik schreef eerder dat Mark Jan geen verstand van keepen en keepers heeft. Maar misschien vergis ik me. In Nederland staan geen goede doelmannen onder de lat. Het niveau is om te huilen. Haal Hans van Breukelen uit zijn meditatiegroepje, trek hem handschoenen aan en hij staat binnen een maand in Oranje. Wanneer oud-Emmen doelman Kjeld Scherpen bij het grote Oranje gehaald wordt, weet ik niet of ik nu lachen of heel hard huilen moet. Misschien hebben ook heel veel trainers geen verstand van keepers en heeft Mark Jan dat door. Mogelijk moet ik volgend jaar terugkomen op mijn huidige overtuiging dat Mark Jan geen verstand van keepers heeft. Waarschijnlijk zitten de beste keepers gewoon op de bank. En Mark-Jan weet dat.