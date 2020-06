Iedereen met coronaklachten kan vanaf nu getest worden

REGIO- Iedereen die klachten heeft (benauwdheid, hoesten, niezen) die mogelijk zouden kunnen wijzen op het coronavirus, kan vanaf nu een afspraak maken bij de GGD voor een test. Het nummer 0800 – 1202 is daarvoor opengesteld. Het telefoonnummer is gratis 7 dagen per week bereikbaar. De test is kosteloos. Wel is het erg druk op de lijn, meldt de GGD. Het streven is dat er binnen 24 uur getest wordt. De uitbreiding van het aantal testen is een essentiële stap om verder uit de coronacrisis te komen.

Symptomen COVID-19

Klachten die veel voorkomen:

Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn

Hoesten

Benauwdheid

Verhoging of koorts

Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Belangrijk: blijf thuis als je een of meer van deze klachten hebt.

Vanaf 1 juni kan iedereen met een of meer van deze klachten zich laten testen.

Zie ook de achtergrondpagina over testen.

Als je koorts en/of benauwdheid hebt, moet iedereen in het huishouden thuisblijven. (Bron: RIVM)