‘Iets moois maken is onze passie. We zijn altijd op zoek naar uitdagende bouwprojecten’

Mijn Zaak

Bouwbedrijf Ter Veen: bedacht in Australië, uitgevoerd in Midwolde

MIDWOLDE – Een bijzonder bedrijf met een bijzondere historie, Bouwbedrijf Ter Veen in Midwolde. Dat broers David en Hans ter Veen ooit hun eigen bouwbedrijf zouden starten stond als een paal boven water. De mannen waren vroeger al meesters in bouwen. Mooie dingen maken was hobby. Samen behaalden ze alle diploma’s die nodig zijn om een bouwbedrijf te starten. Daarna vertrok David op de bonnefooi naar Australië. Daar leerde hij bij een grote aannemer de fijne kneepjes van het bouwvak in de praktijk. Hans volgde het voorbeeld van zijn broer en vertrok ook Down-Under. Daar, op een van de zuidelijkste puntjes van de wereld, werden de plannen voor een eigen bouwbedrijf gesmeed. Het bedrijf bestaat inmiddels vijf jaar en staat al stevig in de markt. Meegaan met de wensen van deze tijd zoals duurzaamheid, energiezuinig, milieubewust, vitaal wonen, en innovatieve oplossingen aandragen om ieders droomhuis met bijbehorend budget te realiseren. “Wij bouwen graag met andere vakkundige partners die de lat óók hoog leggen als het gaat om 100% tevredenheid bij de klanten. De resultaten mogen gezien worden op onze website www.bouwbedrijfterveen.nl.”

Australië

Eerst even terug naar Australië. Ondernemend als David ter Veen is wist hij in contact te komen met een groot bouwbedrijf, heel toevallig met een Nederlandse directeur. Die deed hem een aanbod dat hij niet kon afslaan. Aan de westkust ging David aan de slag met een project nabij Perth, waar flatgebouwen gebouwd werden. Hij startte als timmerman en eindigde als uitvoerder. “Toen ik in Australië zat, was het in Nederland crisis in de bouwwereld. David vertelt: “Het was januari 2013 en ik was in Perth, een stad aan de westkant van Australië. Er was daar volop werk met interessante uitdagingen voor de bouw. Met Hans heb ik altijd goed kunnen samenwerken, we vullen elkaar aan op een natuurlijke manier en daar komen mooie resultaten van. Ik heb Hans gevraagd om ook naar Australië te komen en hij kwam voor een jaartje! Onze vriend Edwin Sinninghe kwam ook op uitnodiging naar Australië en we zijn blij dat hij nu ook in ons team werkt!

We hebben in Australië nieuwe bouwtechnieken en werkwijzen ervaren en dat was interessant. Maar het werken in hoge temperaturen zoals 40 graden Celsius was een hete uitdaging. De arbeidsomstandigheden en de Arbowetten zijn daar heel anders dan in Nederland. In april 2014 kwamen we terug in Nederland en zijn meteen opgestart. Bij de inschrijving bij de KvK in Groningen werd ons nadrukkelijk gewezen op de huidige bouwcrisis (2014) en of het wel zo verstandig was deze bouwonderneming te beginnen. Ook de juiste match zoeken met een bank was een uitdaging want de bouwcrisis had bij hun minder vertrouwen gesteld in starters. Gelukkig lagen de rollen andersom en hadden wij hun niet echt nodig maar zij ons wel. Australië had ons zeker verrijkt!

Een cruciale tijd, de periode in Australië, voor de mannen die beide zijn opgeleid in hetzelfde bedrijf in Hoogkerk. “Van onze leermeesters leerden we de traditionele bouwkunde. Ouderwets vakmanschap. Daar hebben we veel aan te danken. Mede daardoor konden we direct aan de slag in Perth. We spraken veel over onze jeugddroom. Die moest maar eens werkelijkheid worden vonden we. We zijn inmiddels met een vast team van vier vakmannen. Hans heeft zijn focus nu gericht op de nieuwste ontwikkelingen op de markt en zijn KOB-opleiding afgerond. David specialiseert zich verder in het management en de 3D technologie. Edwin is vakman en leermeester van Thijs. Hij leidt gemotiveerde leerlingen op die het “echte” vak wil leren. We vinden het alle vier leuk om samen te werken met gemotiveerde en gedreven (collega’s) vaklieden. Dat zie je terug in het resultaat en daar zijn we trots op! .

Jong en dynamisch, met de kwaliteit van vroeger

Bouwbedrijf Ter Veen is een jong en dynamisch bedrijf met de basiskwaliteit en degelijkheid van vroeger, want zo zijn Hans en David opgeleid door hun leermeesters. Bij de oplevering komen alle onderdelen kritisch onder de loep; de lat ligt hoog! Pas na 100% tevredenheid nemen we afscheid van de klant. Aandacht voor een goede communicatie tussen alle partijen is een uitdaging, alles moet kloppen met elkaar. Ieder project is uniek en vraagt maatwerk, soms speelt het weer daarin ook mee of eens tegen. Materiaalkennis, duurzaamheid, energiezuinig, milieubewust, planning, aandacht voor het geheel, heldere communicatie, veiligheid, flexibel zijn als het anders moet…. Alles komt aan bod!

Bouwbedrijf Ter Veen zijn geen seriebouwers, het is vóór en dóór mensen gemaakt en daarom is ieder project persoonlijk en uniek te noemen. De wensen van de klant staan dus centraal en dat blijft zo tot en met de oplevering. Het blije moment dat de bewoners de nieuwe ruimte kunnen inrichten is superleuk om telkens mee te maken. We worden vaak feestelijk beloond en dat neem je mee in je carrière-vreugde. Het werken in de bouw is veelzijdig, je leert de mensen goed kennen.

Het aanbod van Bouwbedrijf Ter Veen is divers vanaf het begin, ze moesten in de markt komen door alles aan te pakken. Dakramen, schoorstenen vervangen maar ook een deur in precisie afhangen en dat hoort er nog steeds bij. Nu zijn de projecten véél groter en het werkaanbod goed. Elk project is uniek en vraagt een goede werkvoorbereiding: het moet vloeiend en vlot in de planning terecht komen, vergunningen geregeld, overleg met architecten en bouwmanagers, weersomstandigheden ingeschat, verkeerssituatie beoordelen, onderaannemers inroosteren, materialen tijdig aanwezig, veilig werken, milieuvriendelijk afvoeren… en dat is zomaar een greep uit onze dagelijkse werk.

Duurzaam bouwen

Duurzaamheid is een lifestyle waarin we ons thuis voelen; het is een serieuze opdracht. Aandacht voor de juiste materialen vraagt meer tijd en geld maar dat levert op de lange duur extra besparing op want je doet er langer mee! Ons streven is een huis/gebouw te plaatsen die er over 150 jaar nog staat! Dat kan alleen de bouwtechnieken uitgevoerd met de juiste materialen die dan ook een stootje kunnen verdragen door wat de toekomst brengt. Jaarlijks bezoeken we de grote bouwbeurs in Duitsland en daar krijg je inspiratie van en energie om door te gaan met de nieuwe technieken die duurzaam bouwen ondersteund.

Vitaal Wonen

Wij zijn vijf jaar geleden gestart met het project Vitaal Wonen. Hiermee willen we slimme bouwoplossingen bieden aan de mensen die levensbestendig wil (ver)bouwen. Vitaal Wonen biedt veel aandacht voor de eigen specifieke woonwens. Een voorbeeld is het gebruik van speciale tegels en design bankjes in de badkamer, sanitair op juiste hoogte, slimme verlichting, automatische verwarming met een sensor, aangepaste tuinpaden en terrassen, want met een goed totaal plan kan iedereen fijn en veilig thuis blijven wonen, de rest van je leven.

Onlangs hebben we DOMOTICA in een bouwproject toegepast, dat is met elektronica je woonplezier ondersteunen. Het is een aanrader voor wie veilig wil wonen, dus dat past prima bij ons project Vitaal Wonen. De bewoners waren heel blij dat ze hun apparaten in huis vanuit het buitenland konden aansturen. Zo konden ze de gordijnen sluiten, verwarming bedienen, videobeelden maken van de toegangsruimten. Vanwege de privacy kunnen we daarover niet meer vertellen!

Wij nemen graag de tijd voor uw bouwwens!

Mail ons uw woonwensen en stuur alvast uw bouwtekeningen /schetsen toe!

David ter Veen, E: david@terveenbouw.nl. T: 06 1276 1815 of Hans ter Veen, E: hans@terveenbouw.nl T: 06 5250 4246