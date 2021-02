IJspannenkoeken in Leekster Hoofddiep

LEEK p Tijdens de afgelopen dagen heeft de vorst voor een mooi natuurfenomeen gezorgd. Bij de sluis aan de Diepswal ontstonden in het water namelijk ijspannenkoeken die vervolgens richting het centrum van Leek dreven. Dit natuurfenomeen ontstaat door het water dat over de stuw klettert wat schuim veroorzaakt, dit schuim bevriest en gaat rond tollen in het snelstromend water. Bij het ronddraaien van het bevroren schuim groeit de rand aan waardoor de ijspannenkoek wel tot 30 centimeter kan groeien. De exemplaren op de foto’s zijn vastgelegd door Jaap Boekema uit Leek. Zeg nou zelf, een plaatje toch?