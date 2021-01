IJsvereniging Leek lid Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond

LEEK – Op woensdag 13 januari heeft IJsvereniging Leek een belangrijke stap gezet naar het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB). Die dag zijn de nieuwe verenigingsstatuten naar KNSB-model ondertekend in de kantine van de ijsvereniging op Landgoed Nienoord. Dit gebeurde in het bijzijn van notaris Gijs de Vries van Huizinga en De Vries Notarissen. Het notariskantoor verleende hieraan belangeloos zijn medewerking. Met de nieuwe statuten wordt de ijsvereniging lid van de KNSB en daardoor profiteren de leden direct van de voordelen, waaronder een aantal malen per jaar gratis schaatsen op Kardinge. “Het lidmaatschap van de KNSB is een al langer gekoesterde wens van ons bestuur”, aldus voorzitter Ietse-Willem Ploeg, “De voordelen voor onze vereniging zijn legio: Gratis schaatsen op Kardinge, collectieve verzekeringen, verenigingsondersteuning bij regels en wetgeving, advisering bij activiteiten.” De dit jaar jubilerende ijsvereniging die in december 150 jaar bestaat is er van overtuigd dat ze met de gemoderniseerde statuten en als lid van de KNSB de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien.