IJsvereniging Nooitgedacht klaar voor een ijzige winter

Nieuw-Roden – De bestuursleden van ijsvereniging “Nooitgedacht” zijn onlangs weer druk bezig geweest om de ijsbaan winterklaar te maken voor het komende winterseizoen. De palen rond de wedstrijdbaan zijn weer geplaatst en er is weer water op de baan gepompt. Daarnaast is de afgelopen weken weer de contributie geïnd bij de trouwe leden en donateurs.

In verband met de huidige Corona maatregelen zal de geplande traditionele jaarvergadering van vrijdag 26 november niet doorgaan. Het afgelopen schaatsseizoen is de ijsbaan gelukkig wel een aantal dagen op en geweest. Hopelijk gaat dat ook de komende winterperiode lukken. Het bestuur van de ijsvereniging ziet dat graag gebeuren en gaat weer met goede moed de komende winter tegemoet en zal alles in het werk stellen om de voorwaarden te scheppen voor een mooie ijsvloer. Er ligt nu dan ook weer een mooie spiegelende watervlakte te wachten op de vorst.

Wie lid van de vereniging wil worden kan zich aanmelden bij de secretaris Mario Oosting. E-mail, ijsvereniging.nooitgedacht@ziggo.nl. De contributie bedraagt het luttele bedrag van 5 euro per gezin (kinderen t/m 17 jaar), vanaf 18 jaar € 5,-per persoon. De contributie bedraagt na 1 december € 7,00.