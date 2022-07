IJsvereniging RAS viert 75-jarig jubileum

ALTEVEER – Al sinds 1946 is de RAS-ijsbaan een begrip in de omgeving. In 2012 kreeg ze de titel: de leukste natuurijsbaan van Nederland. In de winter van ‘20/’21 is er in allerijl toch nog een fantastisch schaatsweekend tot stand gekomen. Ondanks Corona was er alle ruimte om sfeervol te genieten van de pittoreske ijsbaan. De winter van ‘21/ ’22 heeft niet gebracht waar het bestuur op hoopte, maar dat betekent niet dat ze stil hebben gezeten. Het clubgebouw is vernieuwd en geïsoleerd, er zijn nieuwe Led-lichtmasten geplaatst. Nog steeds blijft IJsvereniging RAS volop in ontwikkeling en werkt aan een duurzaam beleid, met onder andere zonnepanelen. Met dank aan alle vrijwilligers en sponsoren, want zonder hen was dit niet gelukt. IJsvereniging RAS is klaar voor de toekomst! En ook voor het schaatsseizoen van ‘22/’23. Op zaterdag 3 september viert de ijsbaan haar 75-jarig jubileum. Het belooft een groot feest, volgens ijsbaanvoorzitter Abel Mulder.

‘Aangezien we graag binding houden met onze leden en de inwoners van Roderesch, Alteveer, Steenbergen willen we ons 75-jarig jubileum graag samen vieren met de leden en RAS-bewoners. Op zaterdag 3 september vanaf 19.00 uur zijn de genodigden welkom voor een hapje en drankje onder het genot van muziek, sport en spel. Tijdens het feest betalen bezoekers met muntjes en kunnen er loten gekocht worden voor een verloting met mooie prijzen. Auto’s kunnen parkeren op het speciale parkeerterrein naast Norgerweg 10. Het feest vindt plaats rondom de kantine aan de Melkweg 1Y te Alteveer, waar veel ruimte is voor het parkeren van de fietsen.