RODERESCH – Afgelopen week was De Krant getuige van de nieuwe stap van IJsvereniging RAS in het proces om energie te besparen. Er werd een nieuwe elektra-aansluiting gerealiseerd, die moet zorgen voor energiereductie. Ook ging men aan de slag met een nieuwe waterleiding aansluiting, waarmee RAS weer nieuwe stappen zet binnen het Integraal Sportaccommodatieplan. In samenspraak met de gemeente Noordenveld hoopt de ijsvereniging zo stukje bij beetje te kunnen verduurzamen.