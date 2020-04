IJsvereniging Roden experimenteert met zomerijs

RODEN – Om toch nog enig vertier te bieden ten tijde van de coronacrisis, experimenteert de IJsvereniging Roden met zomerijs. ‘Dit is een geste naar de inwoners van Roden en omstreken’, laat Jacob Slenema namens de IJsvereniging weten. ‘Mensen vervelen zich en zijn toch op zoek naar een leuke tijdsbesteding. Dus waarom dan niet schaatsen? We hebben genoeg ruimte om de richtlijnen van het RIVM te volgen en zo de schaatsers te behoeden voor het coronavirus. En wie zegt dat schaatsen alleen in de winter kan? Vandaar dat we dit experiment zijn aangegaan, zoals ze dat ook in Thialf doen. Nu nog hopen op mooi ijs.’

Afgelopen vrijdag begon Slenema zelf met het onder water zetten van de baan. De suggestie dat dit gebeurd is op last van Bert Jaap Darwinkel van Vogelbescherming om vogels en ander wild een drinkplaats te geven, wijst Slenema resoluut van de hand. ‘Nee hoor, we zetten in op een mooie schaatsbaan.’