IJsverenigingen In Noordenveld

De ijsbanen mogen open! Nu de schaatskoorts toeneemt bij veel mensen zoeken wij contact met ijsverenigingen uit de regio. Hoe gaan de verschillende verenigingen dit organiseren en hoe zorgen ze dat alle corona-regels worden nageleefd?

IJsvereniging RAS

IJsvereniging RAS in Alteveer hoopt zo snel mogelijk open te kunnen. Wanneer dit precies zal zijn, hangt af van de vorst die er komt. “Hoe harder het vriest, hoe sneller we open kunnen”, begint Abel Mulder, voorzitter van de ijsvereniging. “ Zodra het kan, zullen we open gaan. Dit zal ongeveer tegelijk zijn met bijvoorbeeld Roden en Nieuw Roden, want de ijskwaliteit is nagenoeg gelijk.”

Vanmiddag wordt door de vereniging een speciale coronaparkeerplaats ingericht. Dit is een nieuwe parkeerplaats aan de zuidzijde van de ijsbaan. “We hebben het zo georganiseerd dat bezoekers die komen en gaan van elkaar gescheiden blijven. Hiermee proberen we al het contact zoveel mogelijk te beperken. Ook hebben we een special (corona) loket. Mensen kunnen uitsluitend contant betalen. We geven geen wisselgeld. Ook weer om het contact te beperken.” Rond de kantine zijn statafels neergezet, zodat ze zoveel mogelijk mensen kunnen ontvangen. De ijsbaan is alleen geopend voor leden. In totaal heeft de vereniging plek voor 157 mensen.

IJsvereniging Peize

Bij ijsvereniging Peize zijn ze vooralsnog nog niet van plan om open te gaan. De ijskwaliteit is momenteel nog niet goed genoeg. “De kwaliteit is gewoon slecht. Als je drie stappen op het ijs zet, zak je er al doorheen”, begint Jan Postema, bestuurslid van de vereniging.

Op de ijsbaan kunnen 125 mensen terecht. De toegang is alleen voor leden. “We kunnen helaas niet iedereen tegelijk kwijt op het ijs, misschien moeten we gaan werken met een tijdlimiet, zodat iedereen kan schaatsen.”

Er wordt gebruik gemaakt van een gescheiden in- en uitgang en ze geven de mensen duidelijke instructies mee. “We proberen alles zo goed mogelijk in de gaten te houden, maar uiteindelijk is het ook aan de mensen zelf”, sluit Postema af.

Morgen gaan ze alvast beginnen met de voorbereidingen. Ze gaan de geluids- en lichtinstallatie in orde maken en matjes neerleggen, zodat als het zover is, ze zo snel mogelijk open kunnen.

IJsvereniging Eensgezind

De ijsvereniging in Westervelde gaat proberen om morgen of overmorgen al de deuren te openen voor de gasten. “Het ijs is niet om over naar huis te schrijven, maar we gaan het wel gewoon proberen. We gaan morgen een laatste test doen. Als het ijs deze test doorstaat, kunnen we wat mij betreft gewoon open,” zegt voorzitter Martin Koning.

“We gaan schaatsen in blokken van twee uur, op deze manier kunnen we iets meer dan 100 mensen tegelijk kwijt op het ijs. Afhankelijk van de drukte kijken we of we die blokken van twee uur gaan doorzetten.” De vereniging maakt gebruik van een gescheiden in- en uitgang. Wellicht komt er ook nog een kraampje waar mensen een plakje cake of een kopje koffie of chocolademelk kunnen halen, maar ook niet meer dan dat. De kantine blijft gewoon dicht.