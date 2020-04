‘Ik ben altijd onderweg, die vrijheid is onbetaalbaar’

Tommy Hut haalt al 20 jaar oud papier op

RODEN – Crisis of niet, voor sommige mensen gaat het werk gewoon door. Zo ook voor Tommy Hut uit Zevenhuizen. Zes dagen per week haalt hij het oud papier op bij bedrijven en winkels in Noordenveld én daarbuiten. Al 20 jaar lang. Begonnen op zijn skelter als jochie van 15, nu op de Scania vrachtwagen. Samen met zijn 3-jarige dochter toert hij door de provincie. Tijd voor een babbeltje met Tommy die geliefd is bij heel veel ondernemers.

Het is wat rustiger als anders, zegt Tommy, zittend aan de tuinset van De Vries Tuinmeubelen in Roden. Je moet wat verzinnen voor een interview waarbij je op anderhalve meter afstand van elkaar moet blijven. Het weer laat het toe op woensdagmorgen en dus is het prima te doen in de buitenlucht. “Een aantal bedrijven waar ik altijd kom zijn dicht door de crisis”, vertelt Tommy die als jochie al handel zag in oud papier. “Ik ging altijd mee met mijn vader, die was vrachtwagenchauffeur. We kwamen overal. Toen ik vijftien was besloot ik om met mijn skelter het papier op te halen. De meeste van mijn klasgenoten gingen vakken vullen in de supermarkt, ik haalde papier op met mijn skelter, later met de trekker. Dat is ooit meer anders geweest. Vroeger bracht oud papier nog wat op, was het een leuke handel. Niet meer te vergelijken met wat het nu is. Toen kreeg je een kwartje per kilo, in de guldentijd. Nu nog niet eens 5 eurocent”, zegt Tommy terwijl zijn 3 jaar oude dochter Thessa geduldig op de voorbank van de grote truck afwacht tot papa terug is. “Ze weet niet beter. Ze is altijd mee. Haar moeder werkt in de thuiszorg. Het zal wel even wennen zijn als ze straks naar school moet.”

Tommy weet het nog als de dag van gisteren: zijn allereerste echte klant. De jongens van De Wit in Roden. Mede dankzij hen bereidde zijn clientèle snel uit. “Twintig jaar geleden was het. Ik kom er nog steeds. Ik haal het papier op en drink er altijd even een bakkie koffie. Mond tot mond-reclame zorgde ervoor dat ik snel meer klanten kreeg. Nu zijn dat er zo’n 350. Bedrijven in Noordenveld, maar ook ondernemers in Surhuisterveen, Zevenhuizen en omgeving en Bakkeveen bezoek ik wekelijks of twee wekelijks. Het papier wordt gerecycled bij Hummel Recycling in Leek. Ik vind het nog steeds mooi. Ben altijd onderweg en kan mijn eigen gang gaan. De vrijheid is onbetaalbaar. En ik vind het contact met mensen mooi, ik kom overal.” De tractor heeft Tommy inmiddels verruild voor een Scania vrachtwagen. “Ideaal. Op de trekker moest ik eerst alle papier in dozen pakken. Dat was veel werk. Nu druk ik op de knop en gooi het papier erin. Dat scheelt me 5 à 6 uur per dag.”

Tommy hoopt dat de prijs voor oud papier weer een beetje omhoog gaat. Hij geniet van zijn werk, maar de schoorsteen moet ook roken. En dat is nog best wel een beetje spannend, bekent hij. “Het moet niet veel lager worden. Dan is het niet meer te doen.”