‘Ik ben blij dat ik in deze droombaan heb mogen springen’

Tanja Haseloop over een jaar burgemeesterschap in Oldebroek

OLDEBROEK/LEEK – Ruim een jaar nu, is oud-wethouder van de voormalige gemeente Leek Tanja Haseloop burgemeester van Oldebroek. Als een vis in het water voelt ze zich in de Gelderse gemeente. Oldebroek lijkt met al z’n verschillende dorpen die ieder hun eigen identiteit hebben wel een beetje op de gemeente Westerkwartier, vindt ze. Spannend was het zeker, want wat vindt een gemeente met zestien verschillende geloofsovertuigingen van de komst van een VVD-vrouw? Dat gevoel viel snel van haar af. Ze werd met open armen ontvangen. ‘Oldebroek had een betrokken burgemeester en ze krijgen er één terug.’ De Krant sprak Tanja in een video-call over haar eerste burgemeesterschap in roerige tijden.

Op 19 oktober 2019 begon voor Tanja Haseloop een nieuw avontuur in haar politieke carrière. Ze zat namens de VVD al eens in de gemeenteraad, was vier jaar wethouder voor dezelfde partij, maar burgemeesterservaring had ze tot dan nog niet. De ambitie des te meer. Toen ze gebeld werd met de mededeling dat zij het geworden was, kon haar geluk niet op. Nu, een jaar later, blikt ze terug op een jaar burgemeesterschap in een wel heel bijzondere tijd. ‘Kort nadat ik aantrad sloeg de eerste coronagolf toe. Onze gemeente is toen hard getroffen. Het was allemaal heel dubbel: ik wilde graag kennismaken met organisaties en inwoners van Oldebroek. En dat gaat moeilijk als je zoveel mogelijk thuis moet werken. Als je dat tegen je medewerkers zegt, moet je je er zelf ook aan houden vind ik. Alleen voor de noodzakelijk dingen als het tekenen van stukken ben ik op het gemeentehuis.’

Op 16 maart ontvingen Tanja en haar echtgenoot Rolf de sleutel van hun nieuwe woning op ‘t Loo. Een feestje dat ze van plan waren te vieren met een etentje in de nieuwe woonplaats. Zover kwam het niet. ‘Op 15 maart was de persconferentie waarin bekend werd gemaakt dat alle cafés om 18:00 uur moesten sluiten. Ik zat bij de notaris te appen om de boel af te zeggen en van alles te regelen. Bizar natuurlijk. En Rolf had ineens een thuiswerkende vrouw aan de keukentafel zitten. Dat was hij niet gewend’, zegt Tanja die zo langzamerhand behoorlijk klaar is met het virus. ‘Het legt een enorme druk op het sociale leven van mensen. Ook op dat van mij. Je maakt minder snel een praatje. Ik werk hier nu meer dan een jaar en sommige medewerkers heb ik nog nooit gezien. Aan lichaamstaal zie je vaak hoe iemand zich voelt, dat valt weg. En voor hoe lang nog? Aan de andere kant zie je ook dingen ontstaan die nu wel kunnen. Ik sla mijn laptop open en ik ben er. Het is effectief, want het werkt snel. Een uur vergaderen op het provinciehuis betekent dat ik inclusief reistijd drie uur kwijt ben.’

Podium

Het mag dan een bijzondere tijd zijn, waarin Tanja Haseloop haar politieke carrière als burgemeester verder ontplooit, nu al weet ze dat die rol haar op haar lijf is geschreven. ‘Ik houd van mensen, verbindingen leggen en vind het leuk om te besturen. Al die dingen komen samen in mijn rol als burgemeester. Ik probeer mensen, bedrijven en organisaties in zo’n positie te krijgen, dat ze meer voor elkaar en de samenleving kunnen betekenen. Dat klinkt hoogdravend misschien, maar dat je daar als burgemeester een bijdrage kunt leveren, dat voegt iets toe. Neem bijvoorbeeld de gemeenteraad. Iemand die in de gemeenteraad zit, doet dat om iets bij te dragen, niet om rijk te worden. De raad is gekozen door het volk, zij hebben er recht op dat partijen het podium krijgen dat ze verdienen. Aan mij de taak om dat zo goed mogelijk te stroomlijnen zodat al die meningen zo goed mogelijk voor het voetlicht komen. Ik weet ook dat er mensen zijn die zich niet vertegenwoordigd voelen door de politiek. De uitdaging is dat je die geluiden toch boven tafel krijgt.’

Benaderbaar zijn is belangrijk voor Tanja Haseloop. Ze wil aanspreekbaar zijn voor de inwoners van Oldebroek. ‘Corona maakt het lastig om mensen live te spreken. Maar ik heb een mailadres en Facebook. En ik schrijf iedere week een column in een huis-aan-huis-krant om in contact te komen met mensen. Ik deel verhalen over mezelf, wat ik heb gedaan. Niet van: ‘ik heb gisteravond spruitjes gegeten’, maar wel hoe mijn vakantie is geweest, of hoe ik een fietstocht door de gemeente heb ervaren. Op Facebook heb ik wel eens receptjes gedeeld van dingen die ik lekker vind of leuk vind om te maken. Mensen reageren er leuk op. Corona is vaak ook een onderwerp. Wat houdt ons met elkaar bezig? Daar ben ik benieuwd naar.’

Bijzondere dynamiek

Oldebroek lijkt in bepaalde opzichten op de gemeente Westerkwartier, vindt de politica die in de voormalige gemeente Leek raadslid en wethouder was voor de VVD. De gemeente Oldebroek ligt in de kop van de Veluwe en telt zes dorpen en bijna 24.000 inwoners. De verschillende dorpen hebben ieder hun eigen identiteit, weet Tanja inmiddels. ‘Dat is een beetje vergelijkbaar met de kerndorpen in het Westerkwartier. Oldebroek is het topje van de Bijbelbelt. Het telt veel kerkelijke gemeenschappen. Vijfenzestig procent van de inwoners hangt één van de zestien geloofsgemeenschappen aan. Een grote minderheid is niet gelovig. Dat geeft een bijzondere dynamiek aan de gemeente. Om een beeld te geven: de raad telt 19 zetels, waarvan 7 voor de ChristenUnie, 4 voor de SGP, het CDA heeft er 3, Algemeen Belang Oldebroek 2, de PvdA 2 en 1 zetel voor VVD. Je kunt je voorstellen dat ik het spannend vond hoe de inwoners zouden reageren op een VVD-vrouw. Dat gevoel kon ik snel loslaten. Ik ben zó hartelijk ontvangen. Ik heb geen enkele keer gedacht van ‘o’, dit wordt wat’, zegt Tanja die vooral een betrokken burgmeester wil zijn. ‘Die hadden ze ook in Oldebroek en ze krijgen er één terug. Dat het je iets uitmaakt, oprecht geïnteresseerd bent in de volste breedte, dat vind ik betrokken. Bij mijn aantreden heb ik gezegd: ik hoop dat ze na een jaar zeggen ‘dit is onze burgemeester’ en niet: ‘dit is de nieuwe burgemeester.’ Ik hoop dat ik daar in geslaagd ben. En dat ik iedereen zoveel mogelijk een stem heb kunnen geven. De samenleving zijn we met elkaar.’

Corona

Tanja koerst op een inclusieve samenleving waarin iedereen mee moet kunnen doen. ‘Ik hoop dat we veel talent kunnen benutten en in kunnen zetten. Noaberschap, omzien naar elkaar is, helemaal in deze coronacrisis, enorm belangrijk. Onze regio is hard getroffen door het virus. De capaciteit binnen onder andere de Voedselbank kwam hierdoor onder druk te staan. Veel van de vrijwilligers zijn 70 plus. Als gemeente hebben we een oproep gedaan: zijn er nog vrijwilligers die willen helpen op de Voedselbank? Meer dan honderd mensen reageerden. Dat zegt wel iets over betrokkenheid binnen de gemeente vind ik’, zegt Tanja die ook haar zorgen uitspreekt. ‘Tijdens de eerste golf kwam ik niemand tegen die niet iemand kende die het virus heeft gehad. Ik zag dertigers en veertigers die gezond waren, maar door corona een wrak geworden zijn. De burgemeester van Heerde heeft haar ontslag ingediend toen ze, nadat ze door corona getroffen werd, heel erg lang moest revalideren. Nu, meer dan een half jaar later, is ze nog steeds niet de oude. Ik sprak iemand van 36 die met een rollator moet lopen en mensen die het hebben gehad maar nog steeds aan het revalideren zijn. Corona heeft een mega impact. Begrijp me goed, ik ben er –net als velen- ook helemaal klaar mee. Ik wil ook wel weer graag uit eten. Vind het verschrikkelijk voor de horeca en andere ondernemers die keihard werken om het hoofd boven water te houden. Geen inkomsten en kosten die alleen maar oplopen. Ook voor jongeren en ouderen is het een ramp. De jeugd kan nergens naar toe en afspreken met vrienden zit er momenteel ook niet in. Maar laten we ons alsjeblieft aan de regels houden. Dat kost niets.’

Tanja en haar man hebben het heerlijk naar hun zin op hun stulpje op ‘t Loo. ‘De omgeving is prachtig. We hebben echt een leuk stekkie hier. Wist je dat hier één van de grootste Landal parken van heel Nederland zit? Ik ben echt blij dat ik in deze droombaan heb mogen springen. En wat betreft oud en nieuw, dat zal sober worden. Meer zit er nu niet in. Wel gaan we het leuk maken binnen de mogelijkheden die er zijn. Hopelijk gaan we volgend jaar terug naar het oude normaal. Dat we ergens in de zomer een knalfeest kunnen geven. Bij deze wens ik iedereen een gelukkig en gezond 2021 toe. En: denk ook eens aan mensen die alleen zijn. Pak de telefoon of stuur een kaartje. Een kwartiertje van je tijd kan iemand de hele dag een glimlach bezorgen.’