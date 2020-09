‘Ik ben blij dat onze passie overkomt’

Rob en Ina Reijnders genomineerd voor Kunst- en Cultuurprijs Noordenveld

NORG – Wie nog nooit op het landgoed van Rob en Ina Reijnders is geweest, zou dat zeker eens moeten doen. Aan een bospad, achter hoge bomen, ligt het fraaie optrekje van de Norger kunstenaars verscholen. Een walhalla voor studenten van Minerva, die er voor de Worteldagen hun tent opslaan om vervolgens 17 dagen lang creativiteit de vrije loop te laten. Een broedplaats voor schitterende plannen die op zo’n 50 verschillende locaties in Norg worden vertoond. Ieder jaar opnieuw zorgen de Worteldagen ervoor dat gemiddeld 4000 theaterliefhebbers vanuit heel Nederland de auto of bus naar Norg pakken. En dat geldt ook voor de folly-arts, de door kunstenaars gefabriceerde kunststukken die langs een speciale wandelroute door Norg te bewonderen zijn. Ook een ideetje uit de kunstkoker van Rob en Ina.

Dat Rob en Ina Reijnders door de jury genomineerd zijn voor de events die zij organiseren en daarmee Norg op de nationale kaart hebben weten te zetten, mag geen wonder heten. Hun liefde en inzet voor cultuur heeft zelfs Zijne Majesteit de Koning behaagd en daarom kwam burgemeester Klaas Smid ze afgelopen week hoogstpersoonlijk een lintje opspelden. En dat zorgde er weer voor dat Rob en Ina vorige week voorpagina nieuws van deze Krant waren.

Cultuur zit in de genen bij de Reijnders. Zo was Oerol vaste prik. Ook toen hun vier kinderen er waren. Die groeiden op met populaire theaterfestival dat jaarlijks op Terschelling plaatsvindt. Tien dagen lang met z’n zessen gezellig in een tentje, vertelt Ina achter de bar van de open keuken op het riante veld achter het woonhuis. Als het over theater gaat, kan ze uren vertellen. “Hoe lang heb je en wat wil je weten? Ik ben een fervent Oerolgangster. Ik heb er mooie contacten opgedaan. Zo ontmoette ik studenten die er een eindexamenproject deden. En maakte ik kennis met een docent van kunstacademie Minerva, waarmee later de stichting Amonet heb opgericht. Naar de vrouw van Amon, een Egyptische zonnegod. Bij een vrouw werd er ‘et’ achter gezet. Met Amonent wilden we een broedplaats, een springplank voor locatietheater creëren. Dat is wel gelukt denk ik.”

Toen Ina en Rob neerstreken in Norg, zo’n 30 jaar geleden, gebeurde er helemaal niets voor kinderen op het gebied van cultuur. “Wonderlijk vond ik, Norg was een rijke gemeenschap met veel kinderen. Ik hielp destijds mee met decorbouw voor theaterstukken van basisscholen. Toen ik later in de Culturele Raad Norg kwam kreeg ik de kans, in samenwerking met Welzijn in Noordenveld, om meer voorstellingen te maken. Dat ging van een paar keer per jaar uiteindelijk naar een keer per drie weken. We hebben echt iets moois neer kunnen zetten. En ik heb zoveel theatermensen ontmoet. Je kunt je leven niet overdoen, maar het zou goed kunnen dat ik dan die kant was opgegaan.”

Worteldagen

Ina’s liefde voor theater vormde de bakermat voor de Worteldagen. Via haar bevriende Minerva-docent Anne Karin Bosch kwamen 15 jaar geleden eind tweedejaars studenten naar Norg om midden in de natuur een theatervoorstelling voor te bereiden. Inmiddels hebben ook andere kunstacademies uit Nederland zich aangesloten bij de Worteldagen en krijgen Ina en Rob tijdens Pinksteren 50 studenten op bezoek in hun tuin. Dit jaar zou het theaterfestival dat inmiddels nationale allure heeft haar derde lustrum vieren. Corona zette daar echter een vette streep door. “Zo jammer. De Worteldagen zijn onderdeel van ons leven geworden. Rob is van de logistiek, bemoeit zich voornamelijk met de bouw en ik ben aanspreekpunt voor de studenten. Echt een gezellige boel. Hier wordt samen gekookt, per toerbeurt is er corvee. De bar zit vol ’s avonds. Dat sfeertje is niet te beschrijven, zo gemoedelijk. Het proces om te komen tot iets wat studenten maken geeft veel energie. Van product naar voorstelling, van voorstelling naar publiek dat langskomt. Inmiddels hebben ze 50 verschillende locatietheaters waar studenten hun voorstelling opvoeren. Ze zijn twaalf dagen bezig met het maken van een korte voorstelling, geïnspireerd door de locatie waar ze zijn, wat ze zien, horen, ruiken, voelen en wat ze zelf willen uitdragen. Eigen docenten komen een paar keer per week langs op locatie bij de student om uit te wisselen over de ontstane voorstelling. Het mooie is dat je de voorstelling per dag kunt aanpassen. Loopt iets niet helemaal lekker, doe je het de volgende dag anders. Ik zeg altijd: je moet me beloven dat als je hier weggaat, de voorstelling past als een jas.”

Ina glundert. Er zitten absolute pareltjes tussen zegt ze. “De voorstelling op de ijsbaan was er zo een. Voor bezoekers stonden er lieslaarzen klaar waarmee ze aan een gedekte tafel in het water konden zitten. Op de borden lag een ijsklontje met een doperwt erin. Die moesten ze er zien uit te peuteren met mes en vork terwijl de student, gekleed in een kleding uit de Gouden Eeuw over de tafel paradeerde. Echt hilarisch.” Jaarlijks komen er tussen de 3000 en 4000 mensen uit het hele land af op het locatietheater in Norg. “Ze komen overal vandaan. Mensen die met de trein uit Tilburg zijn gekomen. Rugzakje op, wandelroute mee en dan gaan ze op pad. De Worteldagen zijn uniek. Zoiets komt in heel Europa niet voor.”

Folly Art

Op een goed moment maakten Rob en Ina afzonderlijk van elkaar een lijstje. Dat lijstje moest antwoord geven op de vraag: ‘wat willen we nog meer?’ Het werden folly’s, van oudsher bouwwerken zonder nut. “Folly is afgeleid van ‘fool’, wat gek, dwaasheid betekent. In de 15e en 16e eeuw lieten vermogende mensen kunststukken in hun tuin aanleggen. We hebben het één keer in Nederland gezien, in Rotterdam, 2006 was het. We waren beide erg onder de indruk. Hoe leuk zou het zijn wanneer we onze passie kunnen delen? Zo is Folly Art ontstaan. Een wandelroute van ongeveer 7 kilometer langs 15 bouwwerken. Het eerste jaar kregen we 18 inzendingen van mensen uit Noord-Nederland, het 2e jaar van 70 mensen uit heel Nederland en dit jaar hebben we 109 ontwerpen binnengekregen. Daaruit selecteren we er 30. Vervolgens houden we een ontmoetingsdag waar de kunstenaar zijn werk mag presenteren en het verhaal erachter mag doen. Uiteindelijk blijven er 15 folly’s over. Een loodzware selectie, haha. Er zitten juweeltjes tussen”, weet Ina die net als Rob en dochter Saskia haar favorieten (met motivatie) op papier moet zetten. In een speciaal belegde bijeenkomst moet ieder zijn keuzes verdedigen. Ook Folly Art trekt mensen uit binnen- en buitenland. “Zo belde er eens een mevrouw uit Amsterdam, een architecte. Ze had zich er al een maandlang op verheugd. Dan kan ik nog denken: zijn we daar wel goed genoeg voor? Maar als het eenmaal zover is hoor je de verhalen. Bezoekers zijn zó onder de indruk. Voor de tweede keer op rij zijn voor Folly Art zo’n 4000 mensen naar Norg gekomen. Blijkbaar is het goed genoeg. Ik ben blij dat onze passie overkomt.” Inmiddels is er bijna twee uur om. Ina is nog lang niet uitverteld. En gedacht. Want ook aan nieuwe plannen hebben de twee geen gebrek.

Wie vindt dat de prestigieuze Kunst- en Cultuurprijs absoluut naar Rob en Ina moet, moet zeker zijn stem even uitbrengen. Dat kan via:kunstencultuurprijs.nl.