“Ik ben de club ontzettend dankbaar”

Luuk Strating na hersenbloeding assistent bij Nieuw Roden





RODERESCH/NIEUW-RODEN – Luuk Strating uit Roderesch is 25 jaar oud en sinds dit seizoen assistent-leider bij het eerste zaterdagelftal van vv Nieuw Roden. Op zich niets bijzonders, maar wel als je weet wat de oud-vrachtwagenchauffeur heeft meegemaakt. Amper een jaar geleden, de dag voor Kerst, kreeg Luuk uit het niets een hersenbloeding. Na wekenlang in het ziekenhuis te hebben gelegen, krabbelde de inwoner van Roderesch weer ietwat op. Na een lange revalidatie in Beatrixoord, zit Luuk nu weer thuis. Volledig hersteld is hij zeker niet, en het ziet er ook niet naar uit dat hij ooit weer de oude zal worden.



In het voorjaar kwam bij Luuk de wens dat hij ontzettend graag wilde gaan voetballen. Daarop werd door zijn ouders actie ondernomen. Zij stuurden een e-mail naar vv Nieuw Roden en hier werd heel positief op gereageerd. Op 8 augustus mocht Luuk op gesprek gekomen, maar toen bleek dat Luuk nogniet klaar was om te gaan voetballen. Zijn benen bewogen nog niet zoals het zou moeten, waardoor sporten op dat moment nog geen goed idee was. “We hebben daarop wederom een mail gestuurd naar Nieuw Roden en hen bedankt voor de medewerking”, vertellen de ouders. “De club was echter ontzettend betrokken. Ze wilden toch hun best doen om iets voor Luuk te kunnen betekenen. Zo kwamen zij met het idee dat hij assistent-leider kon worden bij het eerste zaterdagelftal. En dat leek ons allen wel wat”.



Sinds dit seizoen staat Luuk daarom op zaterdag langs de lijn en ook tijdens de doordeweekse trainingen is de inwoner van Roderesch van de partij. Door de coronacrisis ligt het voetbal nu even stil, maar de afgelopen weken heeft Luuk ontzettend kunnen genieten. “Het bevalt hartstikke goed”, glimlacht hij. “Het is heel erg gezellig en het is prachtig om samen met mijn leeftijdsgenoten dingen te kunnen doen. Af en toe kan ik tijdens de training ook een balletje terugschoppen. Het is mooi dat dit zo kan”. Volgens Luuk zijn ouders is het ontzettend belangrijk dat hun zoon op deze manier actief is bij Nieuw Roden. “Hij moet echt bezig zijn. Hij kan niet de hele dagen door thuiszitten. Hij heeft wel een grote vriendengroep, dus op sociaal gebied zit het wel goed. Luuk moet mensen om zich heen hebben. Dat is goed voor zijn ontwikkeling en zijn herstel”.



Dat Luuk zo goed is opgevangen bij Nieuw Roden doet zowel hemzelf als zijn familie ontzettend goed. “We zijn de club echt ontzettend dankbaar”, vertellen de ouders. “Als hij nou van kleins af aan al lid was van de vereniging, was het nog anders geweest. Maar als buitenstaanders stuurden wij een mail en dat daar op deze manier mee is omgegaan, vinden we echt prachtig. Het is fantastisch dat Luuk op deze manier een plek heeft gekregen binnen Nieuw Roden. De club heeft er als het ware meer werk van dat ze er de vruchten van plukken. Ze nemen de moeite om hem te begeleiden en dat zegt iets over de maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging”. Niet alleen de club kan rekenen op de nodige complimenten van de familie Strating. Ook over het team waar Luuk assistent-leider van is, is de familie lovend. “Het team heeft me ontzettend goed opgevangen”, vertelt Luuk. “De jongens nemen me mee naar uitjes en de leider haalt mij elke zaterdag op. Het is mooi om te zien dat er nog zulke mensen zijn die dit voor je over hebben”.



Een voorspelling voor de toekomst durven Luuk en zijn ouders niet te doen. Uiteraard hopen allen dat het ooit weer normaal wordt, al is het tegen beter weten in. “Het liefst rijd ik over een paar jaar gewoon weer op de vrachtwagen”, lacht Luuk. “Dat is toch wel mijn grote droom. Of dat er in zit, weet ik echt niet. Wel weet ik zeker dat ik nog heel lang actief blijf bij Nieuw Roden. Daar krijg ik echt heel veel energie van”.