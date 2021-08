‘Ik ben een vlinder, ik wil heel veel dingen tegelijk’

Derek Scholte – De man met 1.000 en 1 ideeën

RODEN – Zijn atelier aan huis laat meerdere werken zien waar hij tegelijkertijd mee bezig is. “Soms kom ik erachter dat er even weinig uitdaging inzit, dan laat ik het even liggen”, zegt Derek Scholte. “Daar komt bij dat ik ook afhankelijk ben van wat ik aan materialen vind.” Wel klaar is zijn werk met de naam ‘Mass information’, een interactief element voor zijn museum in oprichting. Vanuit de idee dat iedereen via elk mediakanaal maar iets roept, zonder daadwerkelijk goed te zijn onderlegd, maakte hij op oude boeken een pistool dat via de wereldbol informatie de wereld instraalt. In zijn atelier hangt ook een oude klok waar hij plannen mee heeft. “Misschien laat ik de wijzers wel terugdraaien. Dat heeft zeer te maken met mijn werk dat een tijdloos karakter heeft.” Derek vertelt te houden van de jaren ’20 en ’30 en dat zien we terug in zijn retrofuturistische werk, voorstellingen over de toekomst, zoals die in het verleden ingang vonden. In zijn werkruimte, die niet al te groot is, zien we ook de wereld aan oude koffers. Hij kocht ze jaren geleden, toen ze nog betaalbaar waren, met het idee er iets mee te doen op een expositie. “Ze zijn ook mijn referentiekader in mijn werk, wat altijd gaat over de wens van de mensheid om te ontsnappen aan haar druilerige bestaan. Die mensen hebben altijd een koffer bij zich.” Hij bouwt iets waarmee ze kunnen ontsnappen of op reis kunnen gaan, maar altijd met het idee dat je op een gegeven moment de verantwoordelijkheid neemt om voor jezelf te kiezen, voor je eigen geluk. Derek ziet het veel om zich heen, dat mensen in uitzichtloze banen zitten bijvoorbeeld. “Ik heb dat ook gehad, de overgang van betaald werk naar kunstenaarschap is bijna een onmogelijke stap.” Hij had een baan waarbij hij de hele dag naar de klok keek en dacht “ik heb liever wat minder geld en een leuke baan.”

Derek is nu al zo’n 5 jaar fulltime kunstenaar. Ooit was hij docent drama en werkte hij als acteur in de theaterwereld. “Daar was niet veel geld mee te verdienen, maar bovenal vond ik mijzelf niet goed genoeg.” Een moeilijke tijd had hij toen hij als telefonisch medewerker bij een telecombedrijf de hele dag boze mensen aan de lijn had. Een betere tijd volgde toen hij daarna als grafisch vormgever aan de slag ging en hij 9 jaar geleden zijn passie vond in zijn huidige kunstuiting.

Of mensen spullen komen brengen? “Ja, laatst bracht iemand allemaal oude muziekinstrumenten, daar kan ik wel wat mee.” Maar vaak is het iets wat hij net niet nodig heeft. En in verband met zijn beperkte opslagruimte wordt hij zelf steeds kritischer. Ook wordt het steeds lastiger om mooie oude materialen te vinden aangezien steeds meer van plastic wordt gemaakt.

Naast zijn atelier verrijst er in een ‘schuurtje’ inmiddels het museum ‘Tijdloos’. Derek wijst naar de retrofuturische raceauto die hij maakte voor de expositie bij de formule 1 die niet doorging. Maar het oog van de verslaggever valt op een vliegende auto, gemaakt van een oud straalkacheltje uit de jaren ’50 met opvallende accessoires, als een retro peper- en zoutstel en een oude asbak. En naast zijn huis staat een ouderwetse caravan, een echte opknapper. “Hier wil ik een pop-up museum van maken. Het idee is om naar drukke plekken als campings of festivals te gaan en mensen hier te laten onderdompelen in mijn werk.”

Op de vraag waar Derek over 10 jaar hoopt te staan zegt hij: “Ik ben een vlinder, ik wil heel veel dingen tegelijk. Mijn brein maakt altijd overuren en op vakantie, in rust, wordt dit alleen maar erger. Ik zeg uit de gein wel eens dat op mijn graf moet komen te staan ‘de man met 1000 en 1 ideeën’. Maar ik moet mijzelf beperken en weet dat ik het gelukkigst ben in mijn atelier, daar waar ik lekker kan werken.”

Het duidt aan dat het tijdloze karakter in zijn werk voortkomt uit zijn persoonlijkheid.