‘Ik denk dat het een groot succes gaat worden’

Padelbanen in Norg feestelijk geopend

NORG – In het weekend van 21 tot en met 23 juni organiseert Tennisvereniging Norg een uitgebreid feestweekend om de nieuwe padelbanen in te leiden. De investering van meer dan 120.000 euro is nogal wat, maar dan liggen er straks ook twee prachtige banen. Voorzitter Roelof Smilda verwacht dat de banen zich dubbel en dwars zullen terugverdienen. ‘Padeltennis wordt steeds populairder, ook in Nederland. Ik verwacht dat de banen zo in trek zullen zijn, dat wij over een aantal jaar zelfs een derde baan zullen openen.’

Met het vertrouwen zit het wel goed wanneer Roelof Smilda op een dinsdagochtend vertelt over de grootse plannen van TV Norg. Het zijn dan ook geen ondoordachte plannen. Eind 2017 is het balletje gaan rollen en na een goede oriëntering is er een gedegen plan gepresenteerd bij de gemeente. Roelof, die zelf deze ochtend met stenen in de weer is, laat weten dat veel vrijwilligers helpen bij de aanleg van de padelbanen. ‘De banen zelf worden door een gespecialiseerd bedrijf aangelegd. Maar er moest een bosje worden gekapt en wat stenen worden verwijderd. Dat doen we eigenlijk allemaal met vrijwilligers.’

Het begon eigenlijk bij de Norgerberg. Wynand Hannema, het hoofd van Tennisschool Norg, attendeerde Roelof erop dat padel steeds populairder werd. ‘Het leek hem een ideale manier om meer mensen aan de vereniging te binden. Bovendien schieten de padelbanen in Nederland uit de grond. Drie jaar geleden waren het er zo’n vijftig, inmiddels al 250.’ Bij de Norgerberg konden leden van TV Norg kennismaken met het spelletje. ‘Zo’n tachtig à negentig mensen kwamen hierop af. Zij waren gelijk enthousiast, zowel de jongere als de oudere tennisser. Het is een dynamisch spel en het speelveld is omringd door glas. Sommige spelers hebben moeite met het lopen, maar dat is hier minder aan de orde. De bal is ook weer sneller in het spel.’ Volgens Roelof houdt het spel het midden tussen tennis en squash. ‘Je speelt altijd een dubbelspel, waarbij de wand ook meetelt. Je krijgt hierdoor snel leuke rally’s. Het lijkt trouwens heel simpel, en dat is het in het begin ook, maar pas later zie je de techniek en tactiek die er achter zit. Bovendien is het voor alle leeftijden.’

Het enthousiasme van de leden sterkte het bestuur in de gedachte dat zij met de realisatie van padelbanen aan de slag moesten. ‘We begonnen aan een toer door Noord-Nederland en bezochten zoveel mogelijk padelbanen. We keken wat er allemaal mogelijk was en kwamen al vrij snel tot de conclusie dat we voor twee banen moesten gaan. Dat heeft te maken met het organiseren van toernooien, waarbij één baan niet handig is. We hebben ook geleerd van Roden. Bij REO ligt één baan, maar dat is eigenlijk te weinig. Ook zagen we dat het bij hun snel is gegaan, waardoor ze nog niet alle leden achter het plan hadden staan. Hier hebben wij lering uit getrokken’, zegt Roelof.

Toen er een gedegen plan en onderbouwing lag, klopte de tennisvereniging aan bij de gemeente Noordenveld. ‘Wethouder Jeroen Westendorp was enthousiast’, vertelt Roelof. ‘We hadden een integraal plan ingeleverd, waarbij we nauw samenwerken met de tennisverenigingen in Roden, Peize en Roderwolde. Uiteindelijk vonden we de gemeente bereid om de helft van de investering, 60.000 euro, te doen. Daarnaast kregen we geld van de Businessclub Norg en hebben we een eigen bijdrage gedaan. Dat is voor de vereniging een diepte-investering geweest. Dertigduizend euro om precies te zijn.’

Op een woensdagavond viel het besluit van de gemeenteraad van Noordenveld om 60.000 euro toe te kennen en op donderdag kon de tennisvereniging direct opdracht geven tot de aanleg. ‘We waren er klaar voor. Al een jaar hadden we ons voorbereid en op een algemene ledenvergadering kreeg het ook groen licht. Daardoor kon het na het besluit snel gaan.’

De bedoeling is om zoveel mogelijk mensen, zo snel mogelijk met padeltennis kennis te laten maken. ‘Dat is ook het hoofddoel van het aanstaande feestweekend. We willen mensen op de baan krijgen. Daarnaast is er een aantrekkelijke aanbieding. Men kan voor 25 euro drie lessen krijgen en drie maand de padelbaan uitproberen.’

Dat padeltennis zo snel groeit in Nederland, verbaast Roelof niets. ‘Het is een sport waar je snel fanatiek in wordt. We willen binnen vijf jaar zo’n vijftig extra leden hebben dankzij deze padelbanen. En ik dat denk dat het een groot succes gaat worden.’ De investering moet daarnaast extra jeugd naar de vereniging trekken. ‘We zijn al jaren qua ledenaantal vrij stabiel, maar we krijgen niet veel jeugd erbij. Dit kan voor een ommekeer zorgen.’

Eind juni viert de 57-jarige vereniging dus een groots feest ,waarbij niet alleen de officiële opening wordt gevierd, maar men ook middels een veiling wat geld in kas wil krijgen. ‘We houden de contributie laag, waardoor we na zo’n investering weer wat geld kunnen gebruiken. Gelukkig is dat prima te combineren met zo’n mooi weekend.

Programma feestweekend

Vrijdag 21 juni

14:30 Start 24 uurs Tennis Marathon

19:30-21:30 uur Veiling van de online kavels (zie www.ntvpadel.nl).

21:30-00:00 uur Feest met waanzinnige VJ Show





Zaterdag 22 juni

14:30 uur Einde 24 uurs Tennis Marathon

15:00-16:00 uur Opening NTV Padel Banen

15:30-16:30 uur Padel demonstratie wedstrijd

16:00-19:30 uur feestelijke reünie leden en oud-leden

21:00-01:00 uur Feestavond met Fruitcake Party

Zondag 23 juni

11:00-12:00 uur Sponsor Jeugd NTV

11:00-17:00 Superday bij NTV