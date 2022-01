‘Ik geloof er heel erg in dat het goed is voor je immuunsysteem’

Wil Paping uit Roden gaat graag de kou aan

RODEN – Vorig jaar sloot Wil Paping uit Roden zich aan bij zwemvereniging Aqualero. De oud-triatleet hoopte mensen te leren kennen die, net als hij, graag het open water in duiken om een tochtje te zwemmen. En die bondgenoten vond hij. Samen met Anita, Rubert en Erik gaat hij regelmatig op avontuur in de open wateren in de gemeente en daarbuiten. Zo sprong het viertal op de eerste dag van 2022 het water in bij de molen van Roderwolde voor een frisse Nieuwjaarsduik.

Avontuur is de rode draad in het leven van Wil Paping (41). Samen met zijn vriendin maakte hij vele verre reizen naar onder andere Peru, Nepal en India. Sinds de komst van hun twee dochters zoekt hij avontuur in het klein. Avontuur dat te combineren is met het gezinsleven. In open water zwemmen is daar één van. Regelmatig trekt hij er ook alleen op uit met een wetsuit, dubbele badmuts, neopreen sokken en een boei als uitrusting. Hij heeft het nodig om even te ontstressen, een moment alleen te zijn met zichzelf. ‘Het dagelijks leven is druk met van alles en nog wat. In het water is het stil. Op een koude winterdag hoor je een dun vliesje ijs krinkelen. De ganzen vliegen boven je hoofd en het riet en de takken zijn bedekt met een laagje rijp. Een fantastische ervaring’, vindt Wil die onlangs nog een tocht van een half uur in water van vijf graden Celsius heeft gezwommen. Zijn eerste ervaring met het koude water was de workshop van Wim Hof, beter bekend als ‘the iceman’. Een verjaardagscadeautje van zijn vrouw. ‘Vorig jaar was dat. Je leert heel bewust ademhalen. Ik geloof er heel erg in dat het bewust aangaan van kou goed is voor je immuunsysteem. Bovendien krijg je er energie voor tien van. Dat geluid mis ik een beetje vanuit de overheid in de coronaperiode.’ Komende zomer hoopt hij met een aantal leden van Aqualero een tocht van vijf en halve kilometer te organiseren. ‘We zijn er vorig jaar in februari mee begonnen. De bedoeling is dat we met een klein clubje het hele jaar door zwemmen’, zegt Wil die zijn open water avonturen vast liet leggen door de Peizer fotograaf Alfred Oosterman. ‘We kwamen raakten per toeval aan de praat tijdens een fotoshoot die hij maakte van ons gezin. Hij bleek net zo’n natuurliefhebber te zijn als ik.’