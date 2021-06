‘Ik geniet van de energie van samen muziek maken’

RODEN – Al jaren speelt Albert van Holtoon gitaar in de band Dramali en geeft hij les bij het Groningen Guitar College. De liefde voor de gitaar kwam echter pas laat op gang. Albert wilde namelijk aanvankelijk drummer worden. ‘Ik was vroeger zo’n rotjochie dat altijd zat te trommelen,’ lacht hij. Drummer werd Albert echter niet. Toen hem na de Algemene Muzikale Vorming (AMV) werd gevraagd welk instrument hij wilde spelen, koos hij enigszins verrassend voor de dwarsfluit. ‘Ik speelde fanatiek stukken van Bach,’ vertelt hij daarover. Op het Maartenscollege in Haren kwam hij veel in aanraking met andere soorten muziek, doordat er veel bandjes waren. ‘Ik had een vriend die piano speelde en via hem kwam ik in aanraking met jazz. Dat vond ik ook interessant. Dwarsfluitist Ronald Snijders was toen een voorbeeld voor mij.’

Albert hing de dwarsfluit aan de wilgen op het moment dat Berdien Stenberg een hit scoorde met Rondo Russo in 1983. ´Daardoor kreeg het instrument zo´n tuttig imago, toen was ik er wel klaar mee. De tijd was ook gekomen om meisjes te versieren, dus toen ben ik gitaar gaan spelen.´ Hij speelde in punkbandjes in het oude Rooms Katholiek Ziekenhuis in Groningen, maar ook jazz werd steeds interessanter. ´Ik had een brede muzieksmaak. Op school speelde ik met mensen die later naar het conservatorium gingen en nu tot de top van de Nederlandse jazzscène behoren.’

Na de middelbare school ging Albert zich pas serieus bezighouden met muziek. ‘Toen kwam ik in aanraking met Afrikaanse muziek. Dat vond ik erg interessant. Zou Diarra uit Mali speelde zo mooi gitaar. Hij haalde de bekende band Benkadi naar Groningen om hier muziek te maken.’ Sinds 2000 speelt Albert in diverse bandjes. Ook nam hij privélessen om beter gitaar te leren spelen. Daarnaast ging hij zelf gitaarlessen geven. Hij was één van de oprichters van het Groningen Guitar College, een platform van zes docenten met 200 leerlingen. Ook leiden zij docenten in het primair onderwijs op om muziekles te geven in de klas. ‘Muziek is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen,’ aldus Albert. ‘Dat blijkt ook wel uit het onderzoek van professor Scherder, die ook wel op tv te zien is.’

Naast al deze muzikale activiteiten heeft Albert ook nog een baan als project- en programmamanager. ‘Dat is soms wel veel inderdaad,’ lacht hij. ‘Ik ben ook wel eens een tijdje gestopt met het spelen in bandjes omdat het te druk werd, maar ik merk dat ik dan ongelukkig word.’

Sinds 2015 speelt Albert bij de band Dramali van Dra Diarra, de broer van Zou. ‘Dra is enorm muzikaal,’ aldus Albert. ‘Hij is autodidact, maar speelt heel veel instrumenten.’ Het internationale, wisselende gezelschap van autodidacten, beroepsmusici en amateurs speelt afrobeat, een combinatie van highlife, funk en jazz. ‘Ik geniet van de energie van samen muziek maken en het leren van de ritmes en grooves die bij Afrikaanse muziek horen,’ geeft Albert aan. ‘Afrikaanse muziek heeft heel andere ritmes, het ontstaat organisch en gaat veel meer op gevoel. Improvisatie is ook belangrijk. Afrikanen doen alles op het gehoor, het is een soort vraag-en-antwoordspelletje.’

De opzwepende, vaak dansbare nummers doen het goed bij live optredens. Dramali heeft dan ook al op festivals als Eurosonic, Noorderzon en het Bevrijdingsfestival, maar inmiddels heeft Albert al meer dan een jaar niet opgetreden met Dramali vanwege de coronapandemie. Voorlopig staan er ook nog geen grote nieuwe concerten op de planning. ‘We hebben wel kleinere gigs, bijvoorbeeld in café Buckshot en Le Petit Theatre in Groningen en het Rode Hert in Roderwolde.’ Eerst gaat Dramali in september de Rode Hert Studio in om een demo op te nemen, die in november klaar moet zijn. ‘Daarna kunnen boekers weer concerten inplannen.’