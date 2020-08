‘Ik heb altijd inspiratie: ieder verhaal is uniek’

Levensloopschilderijen vertellen het verhaal

VEENHUIZEN – Sinds 2011 heeft de in Veenhuizen woonachtige Femmy Krol zich toegespitst op het maken van levensloopschilderijen. Schilderijen die aan de hand van herkenbare elementen, een verhaal vertellen. Deze bijzondere manier van schilderen is populair, zo blijkt uit de volle agenda van de kunstenares. ‘Ik probeer alles te vertalen in symboliek’, vertelt Femmy in haar tuin met uitzicht op het Maallust-complex.

Al twintig jaar betrekt Femmy het pand met uitzicht op het Maallust-complex. Zeker tijdens mooie dagen vormt Veenhuizen een toeristische trekpleister. De reuring bevalt Femmy prima. ‘Je bent er aan gewend. Zelf ben ik de hele dag binnen bezig met mijn werk, dus last heb ik er zeker niet van.’

Inmiddels schildert de kunstenares in haar eigen atelier aan huis, maar daarvoor heeft ze bijna in heel Veenhuizen geschilderd. In 2011 begon ze met ‘Tooi en Opsmuk’, samen met Willie Brinkman. Laatstgenoemde deed in bloemen, Femmy in schilderijen. ‘Dat was leuk, maar het was wat moeilijk schilderen in een zaak waar ook bloemen werden verkocht’, zegt Femmy. ‘Later heb ik nog achter de Deco-Loge gezeten, aan de Oude Gracht. Daar was het de hele dag druk, maar de inloop zorgde er direct voor dat ik niet aan schilderen toekwam. In 2015 heb ik besloten in de voorkamer te gaan schilderen. Dat is een goede keuze geweest.’

De agenda van Femmy zit ramvol. ‘Ik heb sinds 2011 altijd opdrachten gehad’, blikt ze terug. ‘Ook dit jaar heb ik de agenda mooi vol. Dat is gewoon doorgegaan. Ondanks dat ik niet meer naar de beurzen kan, waar ik voorheen vaak kwam. Mijn bedrijf, eFKa, loopt prima.’

Haar levensloopschilderijen, waarin ze het verhaal van iemand wil vatten, zijn populair. Voor verjaardagen, trouwerijen, overlijden maar ook voor een afscheid bij een bedrijf: voor iedere gelegenheid is een levensloopschilderij te verzinnen. Er zullen, zo weet Femmy, heus anderen zijn die dergelijke schilderijen maakt. ‘Zelf ben ik ermee begonnen toen iemand mij vroeg een dergelijk schilderij te maken. Als kind deed ik dat al vaak, dan tekende ik verhalen. Dus ik besloot het direct te doen. Ook omdat ik merkte dat er veel goede kunstenaars zijn en dat je je moet onderscheiden om er van te kunnen leven. Dit was voor mij de juiste keuze.’

Femmy probeert in haar schilderijen alles te vangen in symboliek. Daarbij is het belangrijk voor haar om haar onderwerp te kennen. Hiervoor is de opdrachtgever belangrijk. ‘Ik heb voordat ik aan de slag ga altijd een gesprek met de opdrachtgever. Ik vraag diegene dan om het gesprek voor te bereiden en het liefst wat op papier te zetten. Ook fotomateriaal kan mij heel erg helpen. Vervolgens ga ik aan de slag.’

Het werk wat ze maakt is altijd in opdracht. Vervelend vindt Femmy dat zeker niet. ‘Ik kan uitstekend in opdracht werken.’ Enige nadeel: het werk gaat direct naar degene voor wie het is, waardoor ze in haar atelier niet veel te laten zien heeft. Dat lost ze tijdens markten en beurzen op door banners te maken met haar werk er op. ‘Sommige bezoekers van markten zien dan opeens wat herkenbaars in het schilderij. Dat is opmerkelijk, want het is in opdracht gemaakt. Maar die herkenbaarheid resulteert er dan vaak in dat ik weer een nieuwe opdracht krijg.’

Ondertussen leert Femmy steeds meer mensen kennen. En hun bijzondere verhalen ook. ‘Je hoort heel veel. Dan worden er dingen verteld, die toch erg privé zijn. Ik stel mijn gesprekspartners dan vaak gerust. Ik heb al zoveel verhalen gehoord, dat ik ze onmogelijk allemaal kan onthouden.’

Het vertellen van een verhaal aan de hand van een paar elementen, zal Femmy niet zo snel vervelen. ‘Aan het begin was ik bang dat ik misschien geen inspiratie meer zou hebben, als ik al zoveel werk had gemaakt. Maar iedereen heeft een uniek verhaal, waardoor er altijd inspiratie is.’

Als het aan Femmy ligt, praat ze zo 2,5 uur vol over haar passie. Vandaar ook dat ze graag lezingen geeft. Ondertussen is er ook werk van haar te aanschouwen bij Piepers en Paupers. ‘Maar dat zijn geen levensloopschilderijen. Voor een impressie daarvan kan men het beste kijken op www.femmykrol.nl.