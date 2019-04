‘Ik heb echt even een traantje weggepinkt toen ik de stoet zag’﻿

100 motordudes trotseren kou voor Eggrun’





RODEN – Brullende motoren en flink uitgedoste motordudes, zaterdag op de Brink in Roden. Na een jaartje afwezigheid werd de Eggrun weer verreden. Honderd mortoren stonden aan de start. Iets minder dan vooraf aangemeld, maar dat viel uitstekend te verklaren door het gure winterweer, weet Otto Huisman die met 100 deelnemers heel tevreden was. “Om één uur vertrokken we voor een defilé door het dorp. Ik mocht de rij sluiten. Toen ik de stoet voor me zag moest ik echt even een traantje wegpinken. Dit hebben we toch maar mooi even geflikt.” Huisman weet het zeker: de Eggrun wordt een jaarlijks terugkerend evenement. De sfeer is onbeschrijfelijk mooi, vindt hij. “We zijn langs zeven plekken geweest. Onder andere naar De Zijlen in Tolbert en Visio de Brink in Vries. De motorrijders trakteerden kinderen op knuffels en paaseitjes. Die blije koppies, echt zó mooi om te zien. Dit gaan we absoluut continueren.”