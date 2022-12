Wethouder Jos Darwinkel

Met zijn 33 jaar de jongste wethouder van Noordenveld. Jong, maar een bak aan ervaring. Jos Darwinkel zat voor zijn wethouderschap 8 jaar in de raad voor Gemeentebelangen. Hij weet hoe de hazen lopen binnen de gemeentelijke burelen. Toch is de rol van wethouder een totaal andere vindt hij. ‘Als raadslid weet je op hoofdlijnen wat er speelt, nu ben je onder de motorkap bezig.’

Ja, als wethouder sta je altijd aan en het slokt een hoop tijd op. En na een paar biertjes op Rodermarkt moet je toch even bedenken dat je wethouder bent en dus die laatste beter kunt laten staan. Mensen smullen nou eenmaal van een schandaaltje. Jos Darwinkel heeft geen moment spijt van zijn keuze. Sterker, hij voelt zich uitstekend in zijn nieuwe rol als bestuurder van Noordenveld. ‘Nu ben je zelf de aanjager, de initiatiefnemer van bepaalde zaken. Als raadslid ben je – om in voetbaltermen te spreken – meer de laatste man: dit komt er niet door, dat wel. Je hebt nu veel meer met verschillende partijen van doen; met de raad, ondernemers, inwoners. Daar kan ik me goed in vinden, ik ben blij dat ik deze stap gezet heb. Het is zeker intensief, maar ik heb een enorme drive om dingen voor elkaar te krijgen, uitdagingen te realiseren. Al moet je er eerst voor zorgen dat lopende zaken worden afgerond voordat je iets nieuws oppakt. Daar hebben we onze handen best vol aan.’

Hoewel het nieuwe college nog maar een half jaar aan de slag is, staat Darwinkel nu al bekend om zijn snelle handelen. Tempo maken als het aan hem ligt. Niet lullen maar poetsen. Lachend: ‘Dat klopt wel. Al is het tegelijkertijd mijn valkuil, dat ik te ongeduldig ben, te snel wil. Soms moet ik mezelf temperen. Dat is zeker een leerpunt. De Magista-locatie is een voorbeeld. Zoals dat er op deze plek al zolang zo bijstaat, daar kan ik niet tegen. De eigenaar wil het wel verkopen, maar er zijn nog allerlei haken ogen die opgelost moeten worden. Het duurt allemaal veel te lang als het aan mij ligt.’

‘Open vizier’

Noordenveld heeft een behoorlijke ambitie als het om woningbouw gaat. Duizend woningen erbij in de komende tien jaar. Portefeuille van Darwinkel. ‘Daar willen we zo snel mogelijk mee aan de slag. Er zitten mooie ontwikkelingen aan te komen. Een nieuwe wijk aan de Vrijetijdsboulevard, de hoek Wilhelminastraat/Kanaalstraat, Roden-Zuid, waar op de plek van de voormalige Blakervelderhoeve de grotere wijken zullen komen. We zijn een groene gemeente, goed ingepast in groen is hierin belangrijk. Er moet een natuurlijke buffer tussen Roderesch en de nieuwbouwwijken gecreëerd worden.’ Ook op stapel: 150 woningen in Peize-Zuid, nieuwe woningen aan de Oude Velddijk in Peize en het op het Oosterveld in Norg. Daar zijn al behoorlijk wat woningen gerealiseerd en er wordt nog steeds ontwikkeld. Onlangs gaf de wethouder samen met toekomstige bewoners het startsein voor de bouw van 15 woningen. ‘Bij de woningen op de hoek Wilhelminastraat/Kanaalstraat in Roden hebben inwoners het laatste woord. Een leuke, nieuwe uitdaging om inwoners te betrekken om hun eigen leefomgeving in te richten. Met omwonenden van de Maatlanden/Zulthe hebben we gesprekken gevoerd. Pittige bijeenkomsten. Bewoners willen graag betrokken worden, wat heel logisch is. Gelukkig werd het al snel veel meer een dialoog. Natuurlijk kom je altijd voor lastige dingen te staan. Maar ik wil altijd met open vizier de uitdaging aangaan. Met een open vizier kom je het verst, daar ben ik van overtuigd. Mijn ervaring is dat alles vaak anders loopt dan dat je van tevoren bedacht hebt.’

Darwinkel vindt de onderlinge samenwerking met zijn collega’s plezierig. ‘Het is een mooie mix van ervaren wethouders en een paar jonge honden. De politiek functioneert goed. We nemen elkaar en de raad serieus maar zijn ook kritisch naar elkaar. Tot nu toe valt me het erg mee. Al kan morgen de vlag er maar zo anders bijhangen. Daarom moet je nooit achteroverleunen maar je continu afvragen: doen we nog de goeie dingen? Darwinkel heeft een sterk gevoel bij de ondernemersclubs OCN en de Zakenkring. ‘We willen met elkaar vooruit. Inhoud is leidend. Afmaken waar we mee bezig zijn, maar kansen die voorbijkomen moet je pakken. De ambitie is om de Brink aan te laten sluiten bij het centrum. Die ambitie hebben wij ook. De vraag is wel wanneer. We zullen het gezien de financiële situatie misschien gefaseerd moeten aanpakken.’

Dat het intern rommelde bij de gemeente is bekend. Toch ziet de wethouder de rust langzamerhand terugkeren. ‘Je kunt niet in één keer van de kelder naar de zolder, het gaat met stapjes vooruit. We zijn een plattelandsgemeente met 31.000 inwoners. Als je ziet hoeveel taken de gemeentelijke overheid heeft, vergt dat wel wat. Zeker als je kijkt naar al die crisissen die op ons afkomen. Die moet je een plek geven in de organisatie. Dat kost tijd.’ Zoals gezegd: Darwinkel zit prima op zijn plek. Over zijn drijfveer is hij duidelijk. ‘Bij een gemeentelijke overheid kun je dingen doen om je eigen leefomgeving te veranderen. Ik vind het leuk om daaraan bij te dragen. Het is niet mijn persoon, het is de functie. De mogelijkheden die ik heb probeer ik ten volste te benutten.’