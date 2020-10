‘Ik hoop dat mensen wakker worden en niet klakkeloos aannemen wat de overheid vertelt’

Maarten Oversier over het andere geluid rondom corona

RODEN – Nieuwe besmettingen, opnieuw sluiting horeca, toenemende druk op de ic’s, strengere maatregelen, mogelijk tweede lockdown, nieuwe coronasterfgevallen, dringend mondkapjesadvies,; de coronaberichten buitelen over elkaar heen. De meningen van deskundigen ook. Neem alleen al de mondmaskers: nog geen twee maanden geleden was er volgens minister Hugo de Jonge en RIVM-directeur Jaap van Dissel geen enkel wetenschappelijk bewijs voor het dragen van een mondmasker om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nu wordt er gewerkt aan een wet om ze vanaf 1 november verplicht te stellen in openbare ruimten. Rodenaar Maarten Oversier vindt het tijd voor een ander geluid over corona. Hij heeft, net als veel anderen met hem, een andere kijk op het virus dat de wereld in zijn greep houdt.

Dat corona de samenleving ontwricht mag geen twijfel lijden. Behalve voor veel sterfgevallen heeft het virus voor een enorme economische catastrofe gezorgd. Veel bedrijven lukt het niet het hoofd boven water te houden en zijn omgevallen of staan inmiddels aan de rand van de afgrond. En nu de horeca, de branche die al zo hard getroffen is, opnieuw de deuren voor tenminste twee weken moeten sluiten zal het daar niet bij blijven. Ook het psychische leed neemt inmiddels buitenproportionele vormen aan. Ondernemers die er helemaal doorzitten, ouders die thuiszitten, hun baan zijn kwijtgeraakt en financiële stress hebben en dat uiten op de kinderen. En ouderen die al maandenlang niemand gezien hebben, het is de orde van de dag. Waanzin, noemt de welbekende regressie- en reïncarnatietherapeut Maarten Oversier de manier hoe de overheid omgaat met het virus. Mensen wordt angst aangejaagd, stelt hij. En tegelijkertijd twijfelt hij om zijn visie in de Krant uit de doeken te doen. Want anders denkenden worden neergesabeld als complotdenkers,‘gekkies’, weet hij inmiddels.

Feiten

“Het coronaverhaal wankelt aan alle kanten. De overheid vertelt iedere dag wat er gaande is en hoe gevaarlijk het virus is. Laten we bij de feiten blijven. Feiten, die iedereen kan inzien. Wereldwijd zijn er 1 miljoen coronadoden. Dat zijn er niet meer dan tijdens de griepgolf in 2018. Daar heb je niemand over gehoord. In dat jaar stierven er in Nederland ongeveer 6600 mensen aan influenza.” Ter vergelijking: tot 30 juni van dit jaar zijn er 6113 mensen overleden aan de gevolgen van corona. Het aantal mensen dat afgelopen winter aan griep is overleden staat op 404, dat is 16 keer minder dan vijf winters daarvoor waar gemiddeld 6443 mensen het griepvirus niet hebben overleefd. “Het beeld dat wordt opgeworpen staat niet in verhouding met het platleggen van de maatschappij”, zegt Oversier.

Propaganda

“Het is overspoelend wat hier gebeurt. Gezonde populatie die binnen zit. Wat denk je dat het doet met de psyche van de mens, al die cijfers over doden en besmettingen, beelden van verpleegkundigen in beschermende pakken op de ic’s, camera’s er bovenop en de mainstreammedia die alles mega uitvergroot? Om een voorbeeld te geven: stel dat de cijfers van zelfdoding zijn gestegen. Als je dat net zo uitvergroot als nu met corona gebeurt, denk je dat er aan iedere boom iemand hangt. De deskundigen die bij Jinek aan tafel zitten om de ernst te onderstrepen is de orde van de dag. De werkelijke critici zullen daar nooit aan tafel komen. Kritische geluiden door wetenschappers en hoogleraren als Pierre Capel, Karel van Wolferen en Kees van der Pijl worden gecensureerd. Als Robben een penalty mist, weet de hele wereld het. Over het megaprotest van vijf weken geleden in Berlijn, waar Kennedy Junior sprak en een miljoen mensen op afkwamen hoor je niemand. De foto’s zijn er wel. Het is één grote propaganda met als doel om de maatschappij te ontwrichten. Een vaccin waarmee de hele wereldbevolking mee gevaccineerd moet worden is zo’n 20 jaar geleden al aangekondigd. Het script voor een pandemie is achter de schermen allang beschreven. Virussen worden onderhouden in laboratoria. Het vaccin heeft de werking dat het ons DNA gaat manipuleren. De mensheid verzwakken, aan de monitor leggen, dat is de bedoeling. Wat je krijgt is massahypnose: ‘wanneer ben ik aan de beurt?’”.

Macht

Oversier gaat nog een stap verder: “De mainstreammedia wordt gevoed door grote persbureaus als Reuters, het AP en ANP. Al die persbureaus zijn in handen van invloedrijke (bankiers)families in de wereld. De Rockefellers, de familie’s Bush, Warburg, Rothschild en mensen als Bill Gates (hoofdsponsor van het WHO) sturen de farmacie aan, net als de banken en de fossiele brandstoffen. Zij zitten aan de knoppen van het mengpaneel op het wereldtoneel. Ze steven obsessief macht na. Vergelijk het met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog: minister van propaganda Joseph Goebbels moest 80 miljoen Duitsers zien te overtuigen dat Joden gevaarlijke mensen zijn. Na de oorlog ontstond nieuwe wereldorde: alles landsgrenzen weg, één regering, één beleid, één Wereldgezondheidsorganisatie, een Wereldbank. Globalisering om oorlogen in de toekomst te voorkomen. Dat de wereld nu in een economische chaos terecht komt, is de reden voor het opwerpen van een Wereldbank. Eén bank waar alle financiën wereldwijd geregeld wordt betekent immers controle.” Het is buitenproportioneel wat er nu gebeurt. De wereld platleggen voor een griepvirus. Miljarden heeft het al gekost. Geld dat je ook had kunnen steken in de bouw van ziekenhuizen en bedden om coronapatiënten op te vangen.”

Maarten Oversier speelt de filmpjes nog maar eens af die op zijn telefoon staan. Filmpjes van zo’n twee maanden geleden waarin minister Hugo de Jonge en RIVM-directeur Jaap van Dissel vertellen dat er geen enkel wetenschappelijk onderbouwd bewijs is voor het dragen van mondkapjes. “Moet je ze nu horen. Teruggefloten. Een dringend advies om ze te dragen luidt de boodschap. Ondertussen wordt er gewerkt aan een wet om ze te verplichten. En het advies om zo vaak je handen te desinfecteren. Grote flauwekul. Daarmee breng je je eigen immuunsysteem in gevaar. En er is geen onderzoek bekend die de anderhalve meter afstand staaft. Aan een virus kun je niet ontsnappen. Niet met mondkapjes en ook niet met anderhalve meter. Ik maak me er zorgen over. Ik hoop dat mensen massaal wakker worden en zich niet klakkeloos laten onderwerpen aan wat de overheid hen vertelt.”