“Ik hoop dat we met z’n allen wat meer om elkaar denken tijdens de feestdagen”

Eenzaamheid door coronacrisis groter dan ooit







WESTERKWARTIER – In verband met het nog altijd heersende coronavirus vieren we de decembermaand dit jaar #KalmAan. De coronamaatregelen zeggen ons dat we per dag maximaal drie personen mogen uitnodigen en dus vieren vele inwoners de Kerstdagen dit jaar kleiner dan ooit. Het kan zelfs voorkomen dat mensen helemaal geen bezoek krijgen en daardoor ligt eenzaamheid op de loer. En dat in een jaar waarin de eenzaamheid al groter is dan ooit, ook al zijn daar geen keiharde cijfers voor. “Het probleem met eenzaamheid is dat je het niet merkt”, zegt wethouder Bert Nederveen, die onder andere Welzijn en Ouderen in zijn portefeuille heeft. “Het gebeurt allemaal achter de voordeur, dus dat zie je niet als je op straat loopt. Maar toch is het er wel degelijk”.



Door de coronacrisis zijn er dit jaar flink wat minder mogelijkheden om elkaar te bezoeken. Zo zijn horecagelegenheden al lange tijd dicht en zijn ook buurthuiskamers en sportkantines gesloten. Gebouwen die nog wel open zijn, zijn onder andere kerken. En dat is volgens Klaas Wildeboer, voorzitter van Platform Kerken Westerkwartier (PKW), ontzettend belangrijk. “Vanuit de kerken hebben wij veelal gehoord dat eenzaamheid op dit moment een grote rol speelt in de samenleving”, vertelt Wildeboer. “Niet alleen onder ouderen, maar ook onder jongeren. Sinds het begin van de coronacrisis hebben wij hier direct op in proberen te spelen, maar toch was dat ontzettend lastig. Er zijn namelijk zoveel dingen die niet kunnen. Een kaartspelletje doen met de mensen is al ingewikkeld, omdat je dan dezelfde kaarten vasthoudt. Kerkdiensten organiseren mag wel, maar in het organiseren van andere activiteiten worden kerken ernstig belemmerd. Door corona valt heel veel uit handen”.



Ook Humanitas Westerkwartier heeft de afgelopen maanden de gevolgen van de coronacrisis ondervonden. Coördinator Ingrid de Bruijn: “We hebben ons de afgelopen maanden gerealiseerd hoe anders de wereld is zonder sociale contacten. Normaliter houden wij regelmatig een gesprekje met cliënten aan de keukentafel met een paar koppen koffie erbij. Dat is nu niet mogelijk. Alle intakes verlopen telefonisch en om op die manier een klik te krijgen, is heel lastig. Daarom proberen wij toch nog een keer langs te komen na het telefoongesprek, uiteraard met de coronamaatregelen in acht nemend”. De Bruijn heeft contact met verschillende mensen die in armoede verkeren, en daarvan is eenzaamheid een direct gevolg. “Mensen die in armoede verkeren, hebben een grotere kans om eenzaamheid te ervaren en dus is het juist voor deze mensen belangrijk dat ze sociale contacten hebben. Door de coronacrisis is dat echter amper mogelijk. Het contact met onze vrijwilligers is vaak waardevol en dat viel de afgelopen maanden weg. In de zomer hebben we nog wel eens buiten afgesproken, maar sinds het wat kouder is, is dat ook wat lastiger”.



Het is duidelijk dat verschillende lagen van de bevolking te maken hebben met eenzaamheid en daarom is het belangrijker dan ooit om daar aandacht aan te schenken. Want ook de toekomst ziet er, volgens Wildeboer, niet rooskleurig uit. “Een gevolg van de coronacrisis is ook dat mensen werkloos worden en dan ligt eenzaamheid al gauw op de loer. Dit geldt niet alleen voor mensen van de kerk, maar voor iedereen. Wij zetten ons daarom voor de gehele samenleving in”. Nederveen vult aan: “Voorheen waren kerken heel verschillend en deden ze veel op eigen houtje. Inmiddels werken ze veel meer met elkaar samen en kijken ze bovendien veel meer naar de samenleving. Ze voelen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en dat kan bij deze problemen helpen”.



Naar verluid ervaren meer dan 5000 inwoners van de gemeente Westerkwartier eenzaamheid. Volgens wethouder Nederveen is het belangrijk om oog voor elkaar te hebben, helemaal richting Kerst. “Ik hoop dat we met z’n allen wat meer om elkaar denken tijdens de feestdagen”, zegt hij. “We moeten kijken naar wat wel kan. Met Kerst mogen we drie mensen per dag thuis uitnodigen en dat betekent dat mensen wellicht keuzes moeten maken. Echter zijn mensen rondom kerst ook wat langere tijd vrij en dat betekent dat men wellicht ook op andere dagen een bezoekje kan brengen aan hen die het juist nodig heeft. Een kaartje of telefoontje is bovendien vaak ook al voldoende. Een klein gebaar kan voor deze mensen heel veel betekenen”.



Om inwoners een hart onder de riem te steken, heeft de gemeente Westerkwartier een kaartenactie op touw gezet, als onderdeel van de campagne #KalmAan. Meer hierover is elders in deze krant te vinden.