‘Ik hoop de eigenaar te vinden, zodat ik dit met de verzekering kan regelen’

In de lappenmand na botsing met hond

TOLBERT/LIEVEREN – Aafke Turksema uit Tolbert wist niet wat haar overkwam toen ze op zondag 18 oktober van haar sokken werd gelopen. Door een aanstormende hond nog wel, die daarna zelf ook even beduusd ter aarde stortte. Turksema kwam er slecht vanaf. Het kapje boven haar enkel bleek gebroken en de komende zevende week zal de Tolbertse nog met haar been omhoog zitten. Tot overmaat van ramp bleek de eigenaar van de hond spoorloos, waardoor Turksema zelf voor alle zorgkosten opdraait. ‘Het gaat mij niet om het geld, maar om het feit dat je niet zeker weet of dit blijvend letsel oplevert. Als dat zo is, ben ik nog verder van huis.’

Het was een mooie herfstdag toen Turksema en haar partner erop uit trokken naar het Lieverse Bos. ‘We wandelen heel veel. Vaak in de omgeving. Er zijn prachtige plekjes te vinden’, zegt ze. Bij de Vistrap zag ze plotseling twee honden in volle vaart op haar afkomen. ‘Het ging allemaal heel snel. Het was een grotere hond, maar ik zou zo niet kunnen zeggen van welk ras. Eén van de honden kwam met mij in botsing en ik voelde meteen dat het mis was.’

Haar voet lag er gedraaid bij en Turksema ging er vanuit dat ze hem verzwikt had. ‘Mijn voet zwol snel op. Ik heb gauw mijn schoen uitgedaan en kreeg hulp van omstanders. De hond, die heel even beduusd leek, was alweer weg. En niemand wist van wie die hond was. Mijn partner zocht nog in de nabije omgeving, maar kon de hond niet meer vinden. Ondertussen werd ik de auto in geholpen door twee omstanders, zodat we naar de huisartsenpost konden.’

De huisarts van Turksema gaf aan te vermoeden dat er een breuk in het spel was. Uit een scan in het ziekenhuis bleek dat ze geopereerd moest worden. ‘Hier, dit zijn de foto’s die ze maakten’, zegt Turksema, terwijl ze twee röntgenfoto’s laat zien. Op één van die foto’s is te zien dat er meer dan tien schroeven in haar enkel zitten. Haar wacht nu een lang revalidatieproces. ‘Ik ben sowieso zeven weken aan mijn stoel gekluisterd’, zegt ze. Op 21 december heeft ze een vervolgafspraak in het ziekenhuis. Het eigen risico van Turksema is nu volledig opgemaakt en er wachten nog overige kosten. ‘Omdat we de eigenaar van de hond niet hebben gevonden, kunnen we niks met de verzekering regelen. We hebben de politie al ingeseind en zij gaven aan weinig voor ons te kunnen betekenen. Nu hoop ik via deze weg in contact te komen met de eigenaar.’

Volgens Turksema kan alles geregeld worden via de verzekering. ‘Iedereen is WA-verzekerd, dus het zou eenvoudig opgelost moeten kunnen worden. De verzekering regelt verder alles.’ Inmiddels is de oproep van Turksema meer een smeekbede. Niet vanwege het geld, al is dat ook vervelend. ‘Op de achtergrond speelt de angst mee dat ik nooit meer volledig herstel, dat ik blijvend letsel overhoud. Zo zou ik niet moeten denken, dat weet ik, maar voor hetzelfde geld komt het niet goed. En dan? Ik wil dit gewoon heel graag oplossen.’

Wie mevrouw Turksema verder kan helpen of toevallig iets heeft gezien nabij de Vistrap in Lieveren, kan een mail sturen naar dekrant@media-totaal.nl. Het incident vond op zondag 18 oktober rond kwart over twee ’s middags plaats.