‘Ik kom naar De Winsinghhof om mij te laten verrassen’

Vriend van De Winsinghhof kijkt reikhalzend uit naar nieuw seizoen

RODEN – Het duurt niet lang meer of de seizoensgids van Theater de Winsinghhof valt weer op de mat bij menig theaterliefhebber. Het kleinschalige theater dat in 2007 het levenslicht zag, biedt nog steeds een intiem podium voor vele kunstenaars. Saskia Wekema werd verliefd op het theater in het dorp waar ze opgroeide en draagt De Winsinghhof dan ook al jaren een warm hart toe.



Sinds een jaar of vijf is Saskia ‘Vriend van De Winsinghhof’. Dat houdt in dat de inmiddels in Tolbert woonachtige Saskia, in de voorverkoop kaarten kan kopen voor het gehele theaterseizoen. Dat kan vanaf aanstaande zaterdag 18 mei alweer. Tot en met 1 juni krijgen Vrienden en Business Friends de mogelijkheid om hun plaatsje alvast te reserveren. Saskia maakt hier ieder jaar gretig gebruik van. ‘Dat zal dit jaar niet anders zijn’, voorspelt ze. Wat ze precies kan verwachten, weet ze pas wanneer de Theatergids weer is bezorgd. ‘Maar het programma is eigenlijk ieder jaar leuk.’

Saskia is een theaterliefhebber pur sang. Regelmatig zit ze in de Stadsschouwburg te Groningen. ‘Daar kom ik voor de grotere artiesten. Maar als ik naar De Winsinghhof ga, kom ik vooral voor het onbekende. Ik laat me graag verrassen. Het kleinschalige spreekt me erg aan’, zegt zij. De afgelopen jaren is ze vaak zeer aangenaam verrast. ‘Ik herinner me nog een optreden van “Piepschuim”, een hilarische theatergroep’, zegt Saskia. ‘Ik had daar geen enkele verwachting van, maar beleefde een kostelijke avond.’

Volgens haar is De Winsinghhof bij uitstek een theater om nieuwe shows te ontdekken. ‘En juist daardoor valt het eigenlijk nooit tegen’, zegt Saskia. ‘Je gaat er gewoon zonder verwachtingen in. Dan wordt het vaak een leuke avond.’ Inlezen in de voorstellingen doet ze niet. ‘Je kunt natuurlijk vooraf materiaal opzoeken op YouTube ofzo. Maar dat doe ik niet. Ik baseer me eigenlijk altijd op de foto en het stukje in de Theatergids. Als dat aanspreekt, koop ik kaartjes.’

Kaartjes, meervoud dus. Want ze neemt altijd iemand mee. ‘Ik sleep al jaren bekenden mee naar het theater. Ik vraag dan in mijn omgeving wie er mee wil, of ik plaats een berichtje op Facebook. Er is altijd wel iemand die meegaat. En het leuke is dat diegene ook weer kennismaakt met De Winsinghhof. Mijn twee zoons gaan trouwens ook regelmatig mee. Gaan we naar de cinema bijvoorbeeld.’

Saskia is blij dat Roden een dergelijk theater heeft. ‘Het is denk ik heel belangrijk voor de omgeving om zo’n theater te hebben. Eigenlijk is dat ook de reden dat ik Vriend ben geworden. Het gaat mij niet zozeer om de voorrang bij de kaartverkoop, maar meer voor het in stand houden van het theater.’

Ze is dan ook een fanatiek bezoekster van het theater. ‘Gemiddeld zo’n één keer per maand, denk ik. Dat hangt er natuurlijk van af wat er op het programma staat. Maar dat krijg je dus te zien in de gids van De Winsinghhof. Het voordeel van Vriend zijn is dat je dan vooraf die kaarten kunt bemachtigen. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar het programma, want dan kan ik uitzoeken welke voorstellingen ik ga bezoeken.’

Ze is een liefhebber van voorstellingen waarin gelachen kan worden. ‘Ik mag graag naar cabaret kijken. Dat hoeft dan niet alleen maar luchtig te zijn. Zo ben ik afgelopen jaar naar het psychiatrisch cabaret van Bram Bakker en Marjolijn van Kooten geweest. Dat was erg mooi.’

Saskia is blij dat het theater na twaalf jaar nog steeds staat als een huis. Toch zou ze graag zien dat ook de jongere theaterliefhebber De Winsinghhof weet te vinden. ‘Het is écht heel erg leuk. Dat meen ik. Als ik niet in de buurt had gewoond, maar bijvoorbeeld in Delfzijl, dan was ik alsnog vaak naar Roden gegaan. Afstand is het ding niet, wanneer je zo’n leuk theater hebt. Ik hoop dat de jongere theaterbezoeker zich dat ook beseft.’

Vriend van De Winsinghhof Saskia heeft alweer zin in het nieuwe theaterseizoen. ‘Ik kijk reikhalzend uit naar de gids en dan ga ik er eens goed voor zitten’, zegt zij. Natuurlijk hoopt zij dat nóg meer mensen uit de regio Vriend worden van De Winsinghhof. Voor slechts 18,50 bent u al lid en krijgt u voorrang op kaarten. Daarnaast draagt u het lokale theater een warm hart toe. Klinkt goed toch?