Kuneke Jansma vertrekt als cultuurcoach bij Noordenveld

NOORDENVELD – Kuneke Jansma stopt als cultuurcoach bij de gemeente Noordenveld. Ze gaat een carrière in het onderwijs tegemoet. Op het Alfa College in Groningen gaat ze per 1 september tweedejaars mbo-studenten opleiden tot pedagogisch medewerker. Ze kijkt terug op een leuke tijd in de gemeente. Ze kwam in een ‘rijdende trein’, zegt Kuneke die ook projectmedewerker is bij WiJ Buurten van Welzijn in Noordenveld. De Krant sprak de cultuurcoach over haar aanstaande vertrek.

Toen Kuneke tweeënhalf jaar geleden aan de slag ging als cultuurcoach van de gemeente Noordenveld, was het onmiddellijk volle bak. Aanpoten. “We zaten midden in het Peter van der velde-jaar. Er liep van alles. Ik had nog nooit van Peter van der Velde gehoord, wist niet wie hij was. En ook niet dat zoveel mensen van zijn gedichten houden. Het was een initiatief van de bibliotheek. Er moest een fietstocht ontworpen worden waarbij in het landschap gedichten van Peter van der Velde werden voorgedragen. Ik had meteen alle facetten te pakken. Heb ongelofelijk veel geleerd. Ik kwam in een badje vol passie”, zegt Kuneke die vooral jongeren probeerde te betrekken bij cultuur. “Op de Ronerborg deden we een leuk project. Onder leiding van fotograaf Alfred Oosterman volgden de leerlingen een fotografieproject. De resultaten waren te bekijken op de bovenverdieping van Kunstencentrum K38. Het plan was om doelgroepen te koppelen. Leuk, te meer omdat ze bij K38 niet zo thuis zijn in jongeren. Maar als je ze een plannetje voorschotelt willen ze best meewerken. Ook leuk was het ‘Spiegeldansproject’ in Peize. In de Hoprank deden ouderen bewegingen van de leerlingen van de Eskampen na.”

WiN probeert de komende periode sport en cultuur nog meer te combineren, weet Kuneke. “We werken aan een programma waarin sport en cultuur naar je toekomt. Bij ouderen kijken we: wat kunnen ze? Waar soms bijna elke dag hetzelfde lijkt te zijn, willen we sport en cultuur naar ze toebrengen zodat zij ook eens een verzetje hebben. Ook hier gaan we jongeren bij betrekken”, zegt de cultuurcoach die ziet dat eenzaamheid bij ouderen (en in sommige gevallen ook bij jongeren) een groot probleem is. Via het project ‘WiJ Buurten’ probeert Kuneke het gesprek aan te gaan. “WiJ Buurten is begin dit jaar gestart. Best een opgave waar we voor staan. Er zijn veel mensen die eenzaam thuis zitten. Die wil je het liefst zo snel mogelijk helpen. Maar: we hebben geen team van honderd man. Het is continu prioriteiten stellen omdat je niet iedereen kunt helpen. Gesprekken voeren we bij de voordeur. Als er vermoedens zijn van eenzaamheid bellen we aan. Je moet realistisch zijn: we moeten het wegzetten in een goed plan dat ook op de langere termijn werkt. Je kunt wel een koffie-uurtje organiseren, maar je moet wel weten of de voorziening het toelaat. Is er ruimte en blijft het beschikbaar? Ook bij jongeren zien we dat eenzaamheid een probleem is. Er is een tekort aan ontmoetingsplekken. Sommige ouders opperen een soos. Misschien omdat ze er vroeger zelf veel gebruik van hebben gemaakt. Ik weet niet of dat de oplossing is. Je zou ook kunnen denken aan betonnen tafeltennistafels. We moeten uitzoeken waar behoefte aan is”, zegt Kuneke die, vandaar haar move, het gevoel heeft dat ze meer voor jongeren kan betekenen. “Ik ben pedagogisch werker. Het lijkt mij leuk om mijn eigen ervaringen, grootste blunders en dingen waar ik zelf tegenaan ben gelopen met hen te delen. Gelukkig heb ik een goeie opvolger. Jisca van Son neemt mijn honneurs waar. Ook voor WiJ Buurten kunnen mensen bij haar terecht: jiscavanson@stwin.nl. Het is een dubbel gevoel, ik heb met veel plezier in Noordenveld gewerkt, maar ik kijk ook uit naar een nieuwe uitdaging.”