‘Ik moet vertrouwen in een functionerende pbo kunnen hebben’

Ambitieuze omroep in roerige tijden

REGIO – Het zijn roerige tijden voor RTV Zulthe. Na enkele personele wisselingen in de afgelopen weken, knokt de vrijwilligersorganisatie nu om het zogeheten pbo (programmabeleid bepalend orgaan) op orde te krijgen. Daarvoor heeft de omroep zichzelf januari als deadline gegeven. Ondertussen wil RTV Zulthe nog meer liveradio maken.

Opeens was het gedaan met Zulthevertier, het wekelijkse programma van RTV Zulthe op de zaterdagmorgen. Na een meningsverschil met het bestuur, stapten de programmamakers op. Maar wie dacht dat de omroep daarmee een groot aantal vrijwilligers verloor, had maar deels gelijk. Er bleken namelijk een aantal mensen staan te popelen om aan de slag te gaan bij de omroep. Het resultaat is dat er, ten opzichte van een tijdje terug, meer liveradio bij is gekomen. In totaal betreft het nu 38 uur, een mooi aantal voor een vrijwilligersorganisatie.

Toch klonk er kritiek, zo ook bij de vertrekkende vrijwilligers. De omroep zou te weinig lokaal zijn en bovendien geen werkende PBO hebben. En dat terwijl iedere omroep een pbo dient te hebben volgens het Commissariaat voor de Media. Hierover is zelfs al een gesprek gevoerd met wethouder Hielke Westra (inzet) van de gemeente Westerkwartier. De stichting ontvangt namelijk gelden van zowel Westerkwartier als Noordenveld.

Het bestuur noemt dit onderhoud ‘een goed gesprek’. ‘Het pbo is momenteel nog niet op orde, maar we hebben die inmiddels bijna rond’, laat het bestuur in een reactie weten. ‘In oktober hebben wij een gesprek met de gemeente gehad. Daarbij hebben wij zelf aangestuurd op een vervolggesprek in januari. Tegen die tijd hebben wij het pbo op orde.’

Hoewel de omroep geld ontvangt van de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld, mogen deze zich niet bemoeien met de programmering van de omroep. Bovendien stelt het bestuur zich niet te herkennen in het beeld dat er te weinig lokale items zijn. ‘We hebben, ten opzichte van een tijd terug, veel meer liveradio. Dan ontkom je er niet aan dat je soms het nieuws wat breder trekt. Daarbij proberen we wel altijd een link naar ons gebied te leggen. We hebben overigens alsnog tien tot vijftien items uit het gebied per dag.’

Binnenkort gaat RTV Zulthe een samenwerking met RTV Drenthe en RTV Noord aan. ‘Zij zullen items voor ons aanleveren. Als vrijwilligersorganisatie kunnen wij namelijk niet overal bij zijn. Op deze manier hopen we elkaar te versterken’, aldus het bestuur.

‘We timmeren kortom hard aan de weg. Het is dan ook vervelend dat er achteraf met modder wordt gegooid. Daar houden wij helemaal niet van.’ Het bestuur van RTV Zulthe benadrukt bovendien dat ze een stichting zijn. ‘Dat houdt in dat we voor iedereen openstaan. Zo hebben we een nauwe samenwerking met De Zijlen en zoeken we steeds samenwerkingen. Zoals laatst met de digitale intocht van Sinterklaas in Roden.’

Het bestuur gaat er vooralsnog van uit dat men in januari volgend jaar een functionerende pbo heeft. Ook wil het bestuur zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter vinden, daar de interim-voorzitter momenteel niet uit het gebied komt.

‘Wij gaan niet over programmering’

Wethouder Hielke Westra was degene die in oktober in gesprek ging met RTV Zulthe. ‘Wij hadden kennis genomen van het vertrek van enkele vrijwilligers. Zij uitten hun zorgen en op basis daarvan hebben wij het gesprek aangebonden.’ Hoewel RTV Zulthe via de gemeente Westerkwartier geld ontvangt, mag de gemeente zich niet bemoeien met de programmering. ‘En dat willen we ook helemaal niet. Ik zie in RTV Zulthe een omroep in opbouw. Ze zijn ambitieus en staan voor een grote opgave. We hebben gevraagd om het lokale niveau niet uit het oog te verliezen. In januari hebben we een vervolgafspraak, waarbij ook de pbo onder de aandacht komt. Momenteel is die wat slapende. Als wethouder moet ik vertrouwen in een functionerende pbo hebben. Als dat niet zo is, zou een gemeente de subsidie kunnen laten aanpassen.’