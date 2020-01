Podologiepraktijk Becht

RODEN – Een jaar nu, zit Register Podoloog Bas Becht met zijn praktijk in Roden. Inmiddels heeft hij al aardig wat mensen van vervelende klachten afgeholpen. En dat blijft hij nog wel even doen. Want er is, zoals hij zelf zegt, ‘genoeg te doen in Roden’. Dat Becht een professional is als het gaat om voeten en houdingsklachten, blijkt wel uit de lovende recensies die je op Google vindt wanneer je zijn naam intypt.

‘Bas is begaan met de patiënten. Hij gaat de oorzaak van de klachten in het lichaam zoeken en daar passende steunzolen voor maken. De beste podoloog, die ik tot nu ben tegengekomen. Absoluut aan te bevelen!’. Deze recensie omvat precies waar Becht zich hard voor maakt: éérst de oorzaak van de klacht achterhalen, daarna de beste oplossing zoeken. Een andere cliënt schrijft: ‘Bas Becht is een zeer vakkundig podoloog die steunzolen realiseert op basis klachten, een voetanalyse en de totale lichaamsbouw’. “Als Register Podoloog kijk ik niet alleen naar de stand van de voeten, maar neem het hele lichaam mee. Iedere voetklacht komt ergens vandaan. We moeten eerst de oorzaak van die klacht zien te achterhalen en vervolgens de beste oplossing zoeken.”

Spreekuur

Bas Becht is iedere zaterdag tussen 10:00 en 15:00 uur in Kampeerhal Roden te vinden. “Op de wandelschoenafdeling. Ik geef mensen (gratis) adviezen. Puur uit service. Daarmee wil ik de drempel verlagen voor mensen die iets willen weten over voeten en houding.” Datzelfde doet Becht om de 14 dagen bij Molenkamp Schoenmode in Roden. Zaterdag 24 januari staat hij van 10:00 tot 15:00 in de schoenenwinkel aan de Heerestraat.

Wanneer extra hulp nodig is, verwijst Becht door. “Mijn werkwijze is multidisciplinair. Ik werk samen met huisartsen en fysiotherapeuten. Het welzijn van de cliënt staat hier absoluut op nummer één!” Podologiepraktijk Becht, Bloemstraat 2A Roden. Telefoon: 06-40525550. www.podologiepraktijkbecht.nl. E-mail: info@podologiepraktijkbecht.nl